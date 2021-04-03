Пасажири перетворили вагон "Інтерсіті" на свинарник: "це бидланство, просто дно" (фото)
У швидкісному поїзді "Інтерсіті" сполученням Київ - Львів пасажири відзначилися надзвичайною "акуратністю", залишивши після себе купу недоїдків, калюжі, рвані упаковки, обгортки, стаканчики та пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.
Відповідне фото 3 квітня опубліковано на Facebook-сторінці "dpt.kiev.ua".
На кадрах видно, що громадяни у вагоні поїзда, який відомий як своїм комфортом, так і чималими цінами на квитки, влаштували справжній свинарник.
Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне. При цьому їх не бентежило, що у вагоні з ними поруч знаходилися й інші люди - попутники.
Залишається не зрозумілим, як відреагував стюарт на подібну ситуацію, і чому гори сміття ніхто не прибрав. Також не уточнюється, коли саме стався випадок.
Пасажири поїзда "Інтерсіті" перетворили вагон на свинарник (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У мережі бурхливо відреагували на такий інцидент в дорогому поїзді. У коментарях до публікації нечистоплотних пасажирів називають бидлом, і зауважують, що вирахувати їх не проблема, адже всі місця продаються на конкретне прізвище.
- Знайти та покарати!
- У житті всяке буває. Кожен може так... повеселиться, перебрати, "перестаратися", і, чого приховувати, іноді хоче. Просто за таке стюардам і прибиральникам й іншому персоналу потрібно залишити щедрі чайові. Ну і, безумовно, не турбувати попутників. А підхід "заплатив за квиток і роблю, що хочу" - це бидланство, свинство та інші епітети, зазначені в коментарях.
- Хрюші!
- У чому проблема? У вагоні є камери, квитки іменні, заблокувати цих товаришів і не продавати більше квитки на УЗ, як роблять у нормальних країнах, наприклад, на стадіонах не продають квитки футбольним хуліганам...
- Це просто дно!
Раніше повідомлялося, що на "Укрзалізницю" знову поскаржилися пасажири, незадоволені сервісом у СВ-вагоні, а також повною відсутністю охорони в поїзді.
Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі поїзд УЗ поїхав раніше графіка, а натовп людей залишився на пероні.