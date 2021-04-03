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Пасажири перетворили вагон "Інтерсіті" на свинарник: "це бидланство, просто дно" (фото)

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 13:28
Пасажири перетворили вагон "Інтерсіті" на свинарник: "це бидланство, просто дно" (фото) Фото: поїзд "Інтерсіті" на вокзалі в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У швидкісному поїзді "Інтерсіті" сполученням Київ - Львів пасажири відзначилися надзвичайною "акуратністю", залишивши після себе купу недоїдків, калюжі, рвані упаковки, обгортки, стаканчики та пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.

Відповідне фото 3 квітня опубліковано на Facebook-сторінці "dpt.kiev.ua".

На кадрах видно, що громадяни у вагоні поїзда, який відомий як своїм комфортом, так і чималими цінами на квитки, влаштували справжній свинарник.

Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне. При цьому їх не бентежило, що у вагоні з ними поруч знаходилися й інші люди - попутники.

Залишається не зрозумілим, як відреагував стюарт на подібну ситуацію, і чому гори сміття ніхто не прибрав. Також не уточнюється, коли саме стався випадок.

Пасажири перетворили вагон &quot;Інтерсіті&quot; на свинарник: &quot;це бидланство, просто дно&quot; (фото)

Пасажири поїзда "Інтерсіті" перетворили вагон на свинарник (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У мережі бурхливо відреагували на такий інцидент в дорогому поїзді. У коментарях до публікації нечистоплотних пасажирів називають бидлом, і зауважують, що вирахувати їх не проблема, адже всі місця продаються на конкретне прізвище.

  • Знайти та покарати!
  • У житті всяке буває. Кожен може так... повеселиться, перебрати, "перестаратися", і, чого приховувати, іноді хоче. Просто за таке стюардам і прибиральникам й іншому персоналу потрібно залишити щедрі чайові. Ну і, безумовно, не турбувати попутників. А підхід "заплатив за квиток і роблю, що хочу" - це бидланство, свинство та інші епітети, зазначені в коментарях.
  • Хрюші!
  • У чому проблема? У вагоні є камери, квитки іменні, заблокувати цих товаришів і не продавати більше квитки на УЗ, як роблять у нормальних країнах, наприклад, на стадіонах не продають квитки футбольним хуліганам...
  • Це просто дно!

Раніше повідомлялося, що на "Укрзалізницю" знову поскаржилися пасажири, незадоволені сервісом у СВ-вагоні, а також повною відсутністю охорони в поїзді.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі поїзд УЗ поїхав раніше графіка, а натовп людей залишився на пероні.

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