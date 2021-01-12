На "Укрзалізницю" знову поскаржилися українці: зла не вистачає!

"Укрзалізниця" потрапила в скандал з люксовими вагонами (фото: РБК-Україна)

"Укрзалізниця" знову потрапила в скандал. Сервісом відомства незадоволені українці. Так, один з пасажирів купив квиток в СВ-вагон з Одеси до Яремчі, але умови у вагоні йому страшенно не сподобалися. Він вважає, що за таку ціну сервіс повинен бути набагато краще.

"Немає навіть мікрохвильової печі, ціна якої від сили 4500 грн. Вагону ресторану теж немає. Тобто беріть їжу з собою і їжте холодною. Забавно, після введення карантину, посуд одноразовий, але ті, хто займаються закупівлями, явно не розуміють, де стаканчики для холодної, а де для гарячої води. Коротше, чай благополучно випливає із склянки. Ще цікавий факт. Щоб не слухати нескінченні скарги на те, що дме з вікна, провідники своїм коштом купують силікон і намагаються вирішити проблему. Але це так не працює. Вагони давно повинні були бути списані. Їм вже ніякий силікон не допоможе. У вагоні дві розетки 220 вольт. З вікна дме як зазвичай", - поскаржився В'ячеслав Грубий на Facebook.

Також українець зазначив, що в поїздах абсолютно немає охорони, а це значить, що злодіїв ніхто не зупинить.

В'ячеслав опублікував фото туалету в вагоні СВ, яким він також не задоволений і вважає, що він повинен бути більш комфортним.

Укрзалізниця знову потрапила в скандал (фото:facebook.com/slava.grubyi)

В коментарях українці відреагували на сервіс і поскаржилися на такі умови.

Бешенные бабки крутятся, пилятся, цена на билеты повышается, а качество говно. Очень грустно это все.

Лучше на Тесле поехать.

Всегда везде читал, что перевозка пассажиров убыточная статья дохода для УЗ, поэтому вряд ли что-то можно поменять не меняя все в УЗ кардинально.

Всё время драки в поезде. Мордобой пока до станции едем . Там канешн полиция и пожалуйста выходите им говорит.

Ехали Одесса - Львов, чай в билете, чай не дали, говорят нужно иметь свой стакан!!! Одноразовой посуды в помине нет. Вопрос - откуда у меня может взяться стакан? Укрзализниця привет!

Да, согласна с каждым словом- поезда ужасные!!!

Як ми раніше писали, поїздами "Інтерсіті" Укрзалізниці розгорівся скандал. Річ у тому, що в складі №746 більшість пасажирів без масок, а у провідника маска надіта неправильно і нікого нічого не хвилює.