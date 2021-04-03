Пассажиры превратили вагон "Интерсити" в свинарник: "это быдланство, просто дно" (фото)

В скоростном поезде "Интерсити" сообщением Киев - Львов пассажиры отличились необычайной "аккуратностью", оставив после себя кучу объедков, лужи, рваные упаковки, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

На кадрах видно, что граждане в вагоне поезда, который известен как своим комфортом, так и немалыми ценами на билеты, устроили настоящий свинарник.

Судя по всему, пассажиры решили изрядно подкрепиться в дороге, но почему-то убрать после себя не посчитали нужным. При этом их не смущало, что в вагоне с ними рядом находились и другие люди - попутчики.

Остается не понятным, как отреагировал стюарт на подобную ситуацию, и почему горы мусора никто не прибрал. Также не уточняется, когда именно произошел случай.

Пассажиры поезда "Интерсити" превратили вагон в свинарник (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В сети бурно отреагировали на такой инцидент в дорогом поезде. В комментариях к публикации нечистоплотных пассажиров называют быдлом, и отмечают, что вычислить их не проблема, ведь все места продаются на конкретную фамилию.