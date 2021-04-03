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Пассажиры превратили вагон "Интерсити" в свинарник: "это быдланство, просто дно" (фото)

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 13:28
Пассажиры превратили вагон "Интерсити" в свинарник: "это быдланство, просто дно" (фото) Фото: поезд "Интерсити" на вокзале в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В скоростном поезде "Интерсити" сообщением Киев - Львов пассажиры отличились необычайной "аккуратностью", оставив после себя кучу объедков, лужи, рваные упаковки, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

Соответствующее фото 3 апреля опубликовано на Facebook-странице "dpt.kiev.ua".

На кадрах видно, что граждане в вагоне поезда, который известен как своим комфортом, так и немалыми ценами на билеты, устроили настоящий свинарник.

Судя по всему, пассажиры решили изрядно подкрепиться в дороге, но почему-то убрать после себя не посчитали нужным. При этом их не смущало, что в вагоне с ними рядом находились и другие люди - попутчики.

Остается не понятным, как отреагировал стюарт на подобную ситуацию, и почему горы мусора никто не прибрал. Также не уточняется, когда именно произошел случай.

Пассажиры превратили вагон &quot;Интерсити&quot; в свинарник: &quot;это быдланство, просто дно&quot; (фото)

Пассажиры поезда "Интерсити" превратили вагон в свинарник (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В сети бурно отреагировали на такой инцидент в дорогом поезде. В комментариях к публикации нечистоплотных пассажиров называют быдлом, и отмечают, что вычислить их не проблема, ведь все места продаются на конкретную фамилию.

  • Найти и наказать!
  • В жизни всякое бывает. Каждый может так... повеселится, перебрать, "перестараться", и чего скрывать, иногда хочет. Просто за такое стюардам и уборщикам и пр. персоналу нужно оставлять щедрые чаевые. Ну и, безусловно, не беспокоить попутчиков. А подход "заплатил за билет и творю, что хочу" - это быдланство, свинство и пр. эпитеты, указанные в комментариях.
  • Хрюши!
  • В чем проблема? В вагоне есть камеры, билеты именные, заблокировать этих товарищей и не продавать больше билеты на УЗ, как делают в нормальных странах, например, на стадионах не продают билеты футбольным хулиганам...
  • Это просто дно!

Ранее сообщалось, что на "Укрзализныцю" снова пожаловались пассажиры, недовольные сервисом в СВ-вагоне, а также полным отсутствием охраны в поезде.

Напомним, недавно в Днепре поезд УЗ уехал раньше графика, а толпа людей осталась на перроне.

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Новости Украины Жизнь Укрзализныця поезд мусор Интерсити инцидент
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