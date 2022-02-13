Небо над Україною закривати не планують: заява МІУ

Міністерство інфраструктури заявило про відсутність планів щодо закриття авіапростору над Україною. Уряд працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МІУ .

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття неба є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", - йдеться у заяві міністерстві.

Сьогодні в МІУ відбулася нарада за участі Офісу президента, Державної авіаційної служби, "Украероруху", аеропорту "Бориспіль" та українських авіакомпаній. Сторони домовилися напрацювати рішення для запобігання загостренню ситуації.

"У деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду", - додали в МІУ.

Що цьому передувало

Вчора авіакомпанія KML заявила, що припиняє польоти в Україну. А сьогодні з'явилася непідтверджена інформація про те, що нібито завтра з 16:00 за київським часом повітряний рух над Україною зупинять через відмову страхових компаній покривати можливі збитки.

Крім того, сьогодні в аеропорту Кишинева вимушено приземлився рейс української авіакомпанії SkyUp, який слідував в Київ. Власник літака не дозволив авіакомпанії здійснювати політ у небі України.