Lufthansa не виключила припинення польотів в Україну
Фото: Lufthansa може припинити літати в Україну (flickr.com/flyweb)
Німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти в Україну через загрозу вторгнення РФ в Україну. Однак, остаточне рішення ще не прийнято.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РБК".
"Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість призупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки не прийнято", - заявив він.
Нагадаємо, вчора Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про припинення польотів в Україну.
А сьогодні літак авіакомпанії SkyUp не зміг зайти в небо України і вимушено сів в аеропорту Кишинева.