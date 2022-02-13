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Lufthansa не виключила припинення польотів в Україну

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Німеччина, Неділя 13 лютого 2022 12:54
Lufthansa не виключила припинення польотів в Україну Фото: Lufthansa може припинити літати в Україну (flickr.com/flyweb)
Автор: Дмитро Левицький

Німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти в Україну через загрозу вторгнення РФ в Україну. Однак, остаточне рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РБК".

"Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість призупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки не прийнято", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про припинення польотів в Україну.

А сьогодні літак авіакомпанії SkyUp не зміг зайти в небо України і вимушено сів в аеропорту Кишинева.

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