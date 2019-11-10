У партії "Слуга народу" новий глава: що про нього відомо

10 листопада український нардеп Олександр Корнієнко очолив партію "Слуга народу" після того, як Дмитро Разумков зняв з себе повноваження. Корнієнко був обраний партією одноголосно і раніше обіймав посаду заступника глави парламентської фракції. Що відомо про нового голову партії "Слуга народу" і що він сказав при вступі на нову посаду, розповідає STYLER.

Олександр Корнієнко був єдиним кандидатом на пост голови партії. Перед голосуванням він виступив з 10-хвилинною презентацією, в якій розповів про нововведення.

"Партія повинна бути сексі для кандидатів, повинна збуджувати!" – заявив він з трибуни.

На цьому посту народний депутат замінив спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який склав повноваження на цьому ж з'їзді.

Біографія і діяльність

Корнієнко Олександр Сергійович народився 12 травня 1984 року в Києві. У 2001-2007 рр. навчався в Національному технічному університеті України, де здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Разом з тим він працював: у 2001-2003 рр. журналістом журналу "Молоко", сайту music.com.ua; в 2003-2004 рр.. редактором Всеукраїнської молодіжної газети "Молода гвардія"; у 2004-2006 рр. став засновником і видавцем незалежної студентської газети "Студентка".

З 2008 по 2010 рр. Корнієнко навчався в Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина) та в Українському інституті позитивної психотерапії, де отримав кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

Олександр Корнієнко (фото: РБК-Україна)

Паралельно Корнієнко займався продюсуванням. У 2005-2008 і 2011-2013 рр. був концертним директором і менеджером української рок-групи Крихітка (екс-Крихітка Цахес). У 2006-2008 рр. став виконавчим продюсером творчого об'єднання "Остання барикада", в рамках якого організував ряд мистецьких акцій, фестивалів, зокрема, День Незалежності з Махном. Був співзасновником молодіжної організації "СІМ — Спілка ініціативної молоді", яка займалася неформальною освітою і креативним дозвіллям молоді (2005-2010 рр..). З 2008 по 2010 рр. працював соціальним тренером. Провів понад 100 навчальних заходів для молоді та студентів. З 2010 по 2019 рік був бізнес-тренером.

З 2015 по 2019 рр. навчався в проекті неформальної освіти Екзистенційний коучинг (на курсі Юрія Кравченка). У 2015 Корнієнко став головою Наглядової ради ГО "Біржа молодіжних проектів". Через рік і до 2018 року він допомогав проекту GoCamp by GoGlobal, де займався організацією приїзду в Україну 1000+ іноземних волонтерів для участі у пришкільних мовних таборах.

З 2010 по 2019 рік Корнієнко був консультантом з розвитку та бізнес-тренером. Він працював зі всесвітньо відомими міжнародними та українськими компаніями. Побудував успішний бізнес у сфері навчання та розвитку команд. Започаткував новий напрямок у сфері навчання персоналу — бізнес-гри. У квітні 2019 прийняв рішення про завершення кар'єри бізнес-тренера і виходу з бізнесу.

Олександр Корнієнко перебуває у шлюбі і виховує доньку.

Політична діяльність