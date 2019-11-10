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У "Слузі народу" прокоментували законопроект про вимоги до новин у ЗМІ

Новини » Політика     10.11.2019 - 12:37
У "Слузі народу" прокоментували законопроект про вимоги до новин у ЗМІ
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Законопроект направлений на боротьбу з дезінформацією з боку РФ

Законопроект про вимоги до новин у засобах масової інформації (ЗМІ) буде направлений на боротьбу в інформаційній війні з Російською Федерацією. Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що в майбутньому законопроекті мова йтиме не про інструкції до написання новин, а про термінологію, пов'язану з інформаційною війною.

"Ви бачили, що Бородянський вже прокоментував у себе на фейсбуці, що мова не йде про якісь інструкції як писати новини. Адже в демократичній країні це неможливо. Це власне цензура. А мова йде про те, щоб додати в наш законодавчий простір термінологію, пов'язану з інформаційною війною. Тобто це маніпуляції з боку країни-агресора, інформаційний якийсь там вкид. Ну, я не знаю, вони будуть розроблятись. Це мова йде про те, щоб ми ставали більш сильнішими в інформаційній війні", - пояснив він.

Корнієнко наголосив, що впершу чергу законопроект торкнеться тих ЗМІ, які допомагають в інформаційній війні агресору.

"На ті ЗМІ, які беруть участь в цих спецопераціях - це буде впливати певною мірою", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр культури Володимир Бородянський пояснив, що законопроект про вимоги до новин в ЗМІ не передбачає введення стандартів до написання новин. За його словами, в указі президента виникло термінологічне непорозуміння.

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