У партии "Слуга народа" новый глава: что о нем известно

10 ноября украинский нардеп Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа" после того, как Дмитрий Разумков снял с себя полномочия. Корниенко был избран партией единогласно и ранее занимал пост заместителя главы парламентской фракции. Что известно о новом главе "Слуга народа" и что он сказал при вступлении на новую должность, рассказывает STYLER.

Александр Корниенко являлся единственным кандидатом на пост главы партии. Перед голосованием он выступил с 10-минутной презентацией, в которой рассказал о нововведениях.

"Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать!" – заявил он с трибуны.

На этом посту народный депутат заменил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который сложил полномочия на этом же съезде.

Биография и деятельность

Корниенко Александр Сергеевич родился 12 мая 1984 года в Киеве. В 2001—2007 гг. учился в Национальном техническом университете Украины, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии. Вместе с тем он работал: в 2001—2003 гг. журналистом журнала "Молоко", сайта music.com.ua; в 2003—2004 гг. редактором Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия"; в 2004—2006 гг. стал основателем и издателем независимой студенческой газеты "Студентка".

С 2008 по 2010 гг. Корниенко учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

Александр Корниенко (фото: РБК-Украина)

Параллельно Корниенко занимался продюсированием. В 2005—2008 и 2011—2013 гг. был концертным директором и менеджером украинской рок-группы Крошка (экс-Крошка Цахес). В 2006—2008 гг. стал исполнительным продюсером творческого объединения "Последняя баррикада", в рамках которого организовал ряд художественных акций и фестивалей, в частности, День Независимости с Махно. Являлся соучредителем молодежной организации "СИМ — Союз инициативной молодежи", которая занималась неформальным образованием и креативным досугом молодежи (2005—2010 гг.). С 2008 по 2010 гг. работал социальным тренером. Провел более 100 обучающих мероприятий для молодежи и студентов. С 2010 по 2019 год был бизнес-тренером.

С 2015 по 2019 гг. учился в проекте неформального образования Экзистенциальный коучинг (на курсе Юрия Кравченко). В 2015 Корниенко стал председателем Наблюдательного совета ОО "Биржа молодежных проектов". Через год и до 2018 года он помогал проекту GoCamp by GoGlobal, где занимался организацией приезда в Украину 1000+ иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.

С 2010 по 2019 год Корниенко был консультантом по развитию и бизнес-тренером. Он работал со всемирно известными международными и украинскими компаниями. Построил успешный бизнес в сфере обучения и развития команд. Начал новое направление в сфере обучения персонала — бизнес-игры. В апреле 2019 принял решение о завершении карьеры бизнес-тренера и выхода из бизнеса.

Александр Корниенко состоит в браке и воспитывает дочь.

Политическая деятельность