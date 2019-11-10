"Слуга народу" братиме участь у виборах в ОТГ

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Вибори в ОТГ відбудуться 22 та 29 грудня

Політична партія "Слуга народу" братиме участь у найближчих виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), які відбудуться 22 та 29 грудня цього року. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Як повідомив Корнієнко, під час з'їзду в Києві члени партії "Слуга народу" ухвалили рішення про участь в наступних виборах в ОТГ. Він додав, що участь у виборах візьмуть 90 кандидатів на посади очільників громад.

"Щойно з’їзд ухвалив рішення брати участь у виборах в ОТГ 22 та 29 грудня. Хочу привітати близько 1700 наших кандидатів та 90 кандидатів на голів", - заявив глава партії після голосування.

Нагадаємо, раніше Корнієнко повідомляв, що партія "Слуга народу" вирішить питання участі у місцевих виборах впродовж двох місяців. Глава партії зазначив, що остаточне рішення щодо участі у виборах ухвалять під час другого етапу з'їзду "Слуги народу".

Також РБК-Україна писало, що у неділю, 10 листопада, під час першого з'їзду політичної сили "Слуга народу" спікер парламенту Дмитро Разумков склав обов'язки керівника партії. Новим головою партії члени "Слуги народу" обрали першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.