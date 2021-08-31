У паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися: "має право"

Міжнародний паралімпійський комітет відреагував на відмову українського спортсмена Ігоря Цвєтова фотографуватися з росіянами під час церемонії нагородження.

В організації зазначили, що за протоколом, спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони наділи маски.

"З відеозапису церемонії видно, що обидва російські спортсмени без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - заявили в Міжнародному паралімпійському комітеті.

Нагадаємо, ігор Цвєтов виграв срібну нагороду на Паралімпіаді 2020 на дистанції 100 метрів. Перше і третє місце завоювали російські спортсмени.

На церемонії нагородження вони запропонували українцю зробити спільне фото, але від них відсторонився. У підсумку російські бігуни сфотографувалися удвох.

Ігор Цвєтов проігнорував російських спортсменів (фото: suspilne.media / скріншот UA: Перший)

Ця ситуація викликала істерику на російському ТБ. Зокрема, російські політики незадоволені тим, що українці не хочуть фотографуватися з росіянами. Про це також говорили всі російські ЗМІ і обговорення велося у всіх соцмережах.