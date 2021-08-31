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У паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися: "має право"

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Вівторок 31 серпня 2021 18:01
У паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися: "має право" Фото: Ігор Цвєтов (Getty Images)
Автор: Styler

Міжнародний паралімпійський комітет відреагував на відмову українського спортсмена Ігоря Цвєтова фотографуватися з росіянами під час церемонії нагородження.

Коментар комітету опублікував "Спорт-Экспресс".

В організації зазначили, що за протоколом, спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони наділи маски.

"З відеозапису церемонії видно, що обидва російські спортсмени без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - заявили в Міжнародному паралімпійському комітеті.

Нагадаємо, ігор Цвєтов виграв срібну нагороду на Паралімпіаді 2020 на дистанції 100 метрів. Перше і третє місце завоювали російські спортсмени.

На церемонії нагородження вони запропонували українцю зробити спільне фото, але від них відсторонився. У підсумку російські бігуни сфотографувалися удвох.

У паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися: &quot;має право&quot;

Ігор Цвєтов проігнорував російських спортсменів (фото: suspilne.media / скріншот UA: Перший)

Ця ситуація викликала істерику на російському ТБ. Зокрема, російські політики незадоволені тим, що українці не хочуть фотографуватися з росіянами. Про це також говорили всі російські ЗМІ і обговорення велося у всіх соцмережах.

Нагадаємо, українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді 2020, потрапила в скандал після спільних фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

Після цього Магучих звернулася до українців і прояснила свій вчинок.

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