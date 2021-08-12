Магучіх розставила всі крапки над "і" в скандалі з обіймашками: "ворог готовий на все"

Українська спортсменка та бронзова олімпійська призерка Ярослава Магучіх після резонансних фото з російською легкоатлеткою на Іграх 2020 в Токіо, яку вона обійняла на радощах після виступу, звернулася до українців і прояснила свій вчинок, що викликав масу обговорень.

Про це 19-річна Магучіх 12 серпня написала у своєму Instagram .

Дівчина в першу чергу подякувала всім за теплу зустріч по поверненню олімпійців додому в Україну з Японії, і зізналася, що з гордістю представляє свою країну на міжнародному рівні з 2017 року.

"Пишаюся тим, що підіймаю наш прапор і співаю наш гімн", - зазначила Ярослава.

Спортсменка у своєму зверненні до українців вирішила розставити всі крапки над "і" в ситуації з "обіймашки" з представницею Росії на Олімпіаді.

"Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулася! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", - розповіла Магучіх.

Ярослава Магучіх на фото з росіянкою Марією Ласіцкене (instagram.com/vpshmagazine)

Легкоатлетка нагадала, що є молодшим лейтенантом ЗСУ, і зазначила також - під час російської військової агресії проти України слід зберігати пильність, оскільки ворог готовий на все.

"Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все", - наголосила Ярослава.

Атлетка додала, що ситуація стала для неї досвідом, які "робить її сильнішою".

"Попереду - нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!" - резюмувала молода зірка спорту.

Ярослава Магучіх звернулася до українців (фото: instagram.com/vpshmagazine)

У мережі під постом Магучіх - дуже теплі коментарі з привітаннями, і побажаннями нових спортивних звершень.