В паралимпийском комитете потроллили россиян после отказа украинца с ними фотографироваться: "имеет право"

Международный паралимпийский комитет отреагировал на отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться с россиянами во время церемонии награждения.

В организации отметили, что по протоколу, спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они надели маски.

"Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", - заявили в Международном паралимпийском комитете.

Напомним, Игорь Цветов выиграл серебряную награду на Паралимпиаде 2020 на дистанции 100 метров. Первое и третье место завоевали российские спортсмены.

На церемонии награждения они предложили украинцу сделать совместное фото, но Цветов от них отстранился. В итоге российские бегуны сфотографировались вдвоем.

Игорь Цветов проигнорировал российских спортсменов (фото: suspilne.media/скриншот UA: Перший)

Эта ситуация вызвала истерику на российском ТВ. В частности, российские политики недовольны тем, что украинцы не хотят фотографироваться с россиянами. Об этом также говорили все российские СМИ и обсуждение велось во всех соцсетях.