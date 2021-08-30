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Честь і повага! Український бігун відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді 2020

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Японія, Понеділок 30 серпня 2021 19:00
Честь і повага! Український бігун відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді 2020 Фото: Ігор Цвєтов (facebook.com/igor.tsvietov.001)
Автор: Styler

Український бігун Ігор Цвєтов виграв срібну нагороду на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів. Під час церемонії нагородження спортсмен відмовився від спільного фото з бігунами з ПКР (Паралімпійський комітет Росії).

У фіналі забігу квітів боровся за "золото" з трьома бігунами з ПКР - Дмитром Сафроновим, Артемом Калашяном і Давидом Джатієвим. Українцю вдалося обігнати Калашяна і Джатієва, а ось Сафронов його випередив.

Після забігу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Але український бігун від них відсторонився.

Честь і повага! Український бігун відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді 2020

Ігор Цвєтов проігнорував російських спортсменів (фото: suspilne.media / скріншот UA: Перший)

Бігуни з ПКР сфотографувалися удвох.

Честь і повага! Український бігун відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді 2020

Ігор Цвєтов проігнорував російських спортсменів (фото: suspilne.media / скріншот UA: Перший)

Після цього Цвєтов прокоментував свою позицію в Facebook.

"Хтось бачить в цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє... З Україною в серці", - зазначив спортсмен.

Він також подякував усім за підтримку. І вибачився за те, що не приніс "золото".

"Попереду ще одна дистанція в 200 м.зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п'єдестал", - додав він.

Українці підтримали його.

  • Ігор Ти великий молодець! І залишайся таким!!!
  • Кращий;
  • Від усіх нас, гаряче вітаємо! Честь і повага!
  • Молодець! Успіху на 200-метрівці.

"Спорт не поза політикою. Наш спортсмен ігор Цвєтов, який завоював срібло в бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився фотографуватися з росіянами, які взяли золото і бронзу. Повага! І за досягнення, і за патріотизм", - прокоментував вчинок паралімпійця Сергій Притула.

Нагадаємо, українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка взяла "бронзу" у стрибках у висоту на Олімпіаді 2020, потрапила в скандал через спільні фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

Після цього Магучих розставила всі крапки над "і" у скандалі з обіймашками.

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