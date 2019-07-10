Парад, так парад! Ветерани АТО проведуть військовий марш у Києві замість скасованого (відео)

Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня. Рішення глави держави викликало широкий резонанс як серед політиків, так і в суспільстві - і звичайно ж самі воїни ЗСУ, ветерани війни на Донбасі також не залишилися байдужі до нововведення. Зокрема, учасники бойових дій на Сході зібралися вийти на альтернативний військовий парад замість скасованого.

За задумом Зеленського, кошти, заощаджені на проведення заходу, повинні будуть піти на виплати премій бійцям. Мова йде в цілому про 300 мільйонів гривень.

Одразу після оголошення відповідного рішення, у мережі стали з'являтися заклики до військових все одно вийти на головну площу столиці на головне свято країни. Так, колишній гранатометник 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Олександр Погребиський, який іде в парламент за списками "Європейської солідарності" звернувся у своєму Facebook з даною ініціативою-флешмобом "Наш парад-2019" до ветеранів АТО.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Альтернативний парад може очолити командувач ДШВ генерал-лейтенант Михайло Забродський (до речі, він також балотується до Ради від політсили екс-президента Петра Порошенка). Військовий вже відповів згодою.

"Парад - це не про політику, і без огляду на те, що відбувається в політиці, парад маэ выдбутися... Парад потрібен нашій державі і нашим воїнам. І він - буде!" - сказав він.

Відео: facebook.com/yuri.biriukov

"Взаємозв'язок народу та військовослужбовців на параді - це щось неймовірне, після цього хочеться гори звернути. Закликаю ветеранів і тих, хто брав участь у параді в попередні роки, взяти участь у своєму параді. Ми, як народ, як ветерани, має право зробити свій парад, якщо нам його скасували", - зазначив Погребиський.

Відео: facebook.com/pogrebiskij

Військовий просить бійців та ветеранів підтримати флешмоб.

Додамо, що колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков (також від "ЄС" бере участь у виборах) підтримав ініціативу.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Я вже прочитав кілька коментарів про те, що ветерани та добровольці повинні самі організувати парад в цьому році. Мені здається, я знаю того, хто його вести... Як думаєте? Проведемо "Наш парад-2019"? ", - йдеться в його повідомленні Facebook.

Скрін: facebook.com/yuri.biriukov

У коментарях до повідомлення Бірюкова користувачі мережі загалом позитивно відгукуються про ініціативу провести альтернативний військовий парад.

Парад, так парад!

Цікаво, як вони не подумали про те, що події розвиватимуться саме такі обороти;

Підтримую! Чоловік на війні. Одягну вишиванку і готова навіть ночами проходити підготовку до параду, щоб вшанувати пам'ять наших воїнів і подякувати їм за те, що тримають для нас мирне небо!

Так! А ми прийдемо висловити свою подяку нашим захисникам!

Дуже правильна ідея...

Скрін комментарев

Зазначимо, що на сайті президента України з'явилося дві петиції з вимогою провести військовий парад у Києві на День Незалежності.

Як повідомлялося раніше, після грандіозного скандалу, який розгорівся в суспільстві через анонсу українсько-російського телемосту "Треба поговорити", керівництво каналу заявило, що він не відбудеться, так як працівники телеканалу отримують погрози. При цьому власник телеканалу NewsOne Тарас Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Москві все одно анонсував проведення "телемосту".