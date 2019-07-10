Українсько-російський телеміст все ж таки відбудеться: де і коли

Телеміст між Україною і Росією (Колаж РБК-Україна)

Соціальні мережі висловили обурення заявою власника каналу NewsOne

Власник телеканалу NewsOne Тарас Козак анонсував проведення українсько-російського телемосту "Треба поговорити". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після грандіозного скандалу, який розгорівся в суспільстві через анонс українсько-російського телемосту "Треба поговорити", керівництво каналу заявило, що він не відбудеться, так як працівники телеканалу отримують погрози.

Проте Тарас Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Москві несподівано заявив, що телеміст все ж таки буде і розповів, коли саме.

"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - цитує власника NewsOne російське видання "Інтерфакс". Тарас Козак висловив надію на те, що українці в ході виборів дадуть оцінку "партії війни", а також зазначив, що "спілкування між російським і українським народами буде продовжено".

У телепрограмі російського телеканалу "Росія 1" на п'ятницю, 12 липня, дійсно стоїть шоу "Треба поговорити" з початком в 18:00. Також наголошується, що в студію запросили російських і українських учасників, які повинні були взяти участь у телемості, який був скасований.

У соціальних мережах українці відразу відреагували на таку новину і висловили своє невдоволення тим, що телеміст все ж таки буде проведено.

Не збираємося дивитися цей маразм.

З ким говорити будете?

А прям перед виборами міст необхідний? Знову хаос створюють.

Повна анархія: захотіли – поїхали домовлятися за газ, захотіли – поїхали визволяти полонених, захотіли – телеміст. Сором!

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телеміст з Росією "підірвав" мережу.

А також розповідали про те, що Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами.