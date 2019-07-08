Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)

У NewsOne, заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля будівлі

Телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NewsOne.

Телеканал заявив, що скасував телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких". Також, в NewsOne, заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля будівлі.

"Тому телеканал NEWSONE повідомляє про те, що у зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені у передвиборній кампанії низки українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону "Нужно поговорить", - заявили вони.

Зазначимо, на ситуацію з телемостом відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав телеміст дешевим піаром перед виборами. Президент заявив, що це спроба Росії поділити українців на "два табори". Також Зеленський звернувся до самих журналістів каналу.

"Хтось купив канали, але не вас, ви не власність, ви не колекція Медведчука і не слуги Рабиновича. Ви четверта влада, ви теж слуги народу", - заявив він.

Зазначимо, Національний союз журналістів України засудив рішення каналу провести телеміст з РФ, а секретар РНБО Олександр Данилюк назвав телеканал NewsOne "внутрішньокремлівською пропагандою з її філією в Києві".