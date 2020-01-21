Памела Андерсон в п'ятий раз вийшла заміж: хто став чоловіком зірки Playboy

Памела Андерсон (фото: twitter.com/pamfoundation by Carmelo Redondo)

Памела Андерсон вийшла заміж за продюсера, з яким зустрічалася раніше

Памела Андерсон вирішила в п'ятий раз піти під вінець. Новим чоловіком 52-річної актриси і зірки Playboy став 74-річний продюсер успішного фільму "Зірка народилася" Джон Пітерс. При цьому для чоловіка це також п'ятий шлюб.

Памела Андерсон і кіномагнат Джон Пітерс зв'язали себе узами шлюбу на закритій церемонії у Малібу 20 січня. Варто зазначити, що раніше у парочки вже були стосунки, правда це було більше 30 років тому.

Вони відновили свої відносини і кілька місяців тримали все в секреті. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Памела Андерсон і Джон Пітерс (фото: instagram.com/mytalk1071)

"Гарних дівчат багато. Я міг би вибрати собі, але протягом 35 років хотів тільки Памелу. Вона робить мене диким - у гарному сенсі цього слова. Вона надихає мене. Я захищаю її і ставлюся до неї так, як вона того заслуговує", - заявив Пітерс.

Пітерс вперше зустрівся з Андерсоном в середині 80-х років в особняку Playboy. Тоді юна Памела тільки переїхала в Лос-Анджелес з її рідної Британської Колумбії, найзахіднішої з провінцій Канади.

"Я увійшов і побачив цього маленького ангела, що сидить у барі. Це була Пеммі. Їй було близько 19 років. Я знав, що вона буде великою зіркою", - говорив Пітерс в той час.

Першим чоловіком Памели Андерсон був рок-музикант Томмі Лі, від якого у неї два дорослих сина. Другим чоловіком актриси був також рок-музикант Кід Рок. Третім чоловіком був кінопродюсер Рікі Саломон. А четвертий її обранець - футболіст збірної Франції Аділем Рамі.

Памела Андерсон і її перший чоловік Томмі Лі (фото: instagram.com/90ssclassy)

Раніше Памела Андерсон розповідала, що журнал Playboy допоміг їй впоратися з психологічною травмою, подолати сором'язливість і стати впевненою в собі жінкою. При цьому, коли вона переїхала жити до Франції, то казала, що Голлівуд – це занадто для неї, і вона віддає перевагу півдню Франції.

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