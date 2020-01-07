Повна взаємність і пропозиція заміж: астролог розповів, кому пощастить у коханні

Закохані (фото: pexeles.com)

Любовний гороскоп віщує удачу тільки кільком знакам Зодіаку в січні 2020

Любовний гороскоп 2020 не для всіх знаків Зодіаку прогнозує успіх на особистому фронті. Відомий астролог Павло Глоба, прогнози якого збуваються рекордно часто, вважає, що положення зірок на небі віщує міцні відносини і навіть пропозицію вступити в шлюб у січні 2020 тільки для Скорпіонів, Львів, Дів і Водоліїв.

Скорпіон. Скорпіони в першій половині січня будуть налаштовані на активні контакти, поїздки і знайомства. Можливо, у вас посилиться потреба в спілкуванні і в заповненні прогалин в новинній інформації, і ви багато часу будете проводити в розмовах. Також активне спілкування може бути пов'язано з необхідністю вирішувати конкретні питання і вам потрібна буде компетентна участь інших людей. Крім того, до вас також можуть часто звертатися за сприянням.

Друга половина місяця сприяє романтичним відносинам. Якщо ви самотні, то може відбутися знайомство. Розпочаті в цей період відносини будуть розвиватися в спокійному і гармонійному руслі, приносячи вам багато приємних вражень. Зірки радять більше часу проводити в розважальних заходах, відвідувати концерти, свята, фестивалі.

Діва. Романтичні і творчі захоплення в першій половині січня можуть вийти в перший пріоритет Дів. Можливо, це буде пов'язано з вашої закоханістю. В цьому випадку всі ваші думки, мрії і бажання будуть пов'язані з коханою людиною. Це дуже оптимістичний період, коли вам можуть робити приємні сюрпризи, дарувати подарунки. Добре відвідувати розважальні заходи, концерти, танцмайданчики, ресторани. Також ви можете захопитися якоюсь цікавою справою, яка буде затьмарювати для вас все інше. Наприклад, ви станете захоплено вивчати якесь мистецтво.

У другій половині місяця будуть поліпшуватися партнерські відносини. Подружній союз може зміцніти і буде заснований на взаємній любові і турботі. Можна подавати заяву про вступ у шлюб і оголошувати про заручини. Закоханих Дів у січні переслідує бажання прислужитися об'єкту симпатій і здивувати її чимось незвичайним.

Лев. В першій половині січня Левам потрібно зміцнити стосунки зі своїм партнером. Як правило, це перші числа січня. Надалі Лев переходить до рутини і концентрується на кар'єрних досягненнях. В роботі самотні представники знаку можуть знайти свою долю. Астролог зауважує, що "гнатися" за любов'ю не варто, вона прийде сама і захопить вас з головою. Левам у січні нелегко встояти перед харизмою і чарівністю партнера. Стати об'єктом захоплення гідною парою допоможе спільне хобі та вміння бути на одній хвилі в інтимних нюанси.

Друга половина місяця сприяє чарівності чужого погляду, в 2-3 декадах ви зможете проявити себе як цікавий співрозмовник. Також у цей період у Левів посилюється лібідо, що зробить ваше інтимне життя більш яскравим і приємним. Разом з тим у цей період можуть ускладнитися партнерські відносини в шлюбі.

Водолій. Для закоханих Водоліїв гармонійний інтервал з 4 по 13 січня. Зірки радять активніше використовувати його, якщо ви не впевнені в собі, хочете встигнути сподобатися об'єкту своїх симпатій або зробити якийсь важливий крок в напрямку розвитку відносин. У 2-3 декадах січня пам'ятайте, що принцип "все має свою ціну" актуальний і в коханні - в тому числі, у прихованих і несуттєвих, на перший погляд, дрібницях.

Закоханим Водоліям зірки у другій половині місяця відкриють чергове "вікно можливостей". Якщо в цей час ви станете заручником обставин, то тільки сприятливих. Не варто завчасно відключати чарівність, відмовлятися від шансу. Найбільш вдалі для побачень дні 22-26 січня, вечір 28 січня і 29 січня.