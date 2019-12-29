Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за студента: нові фото з весілля

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара з чоловіком Віктором Туром і Катею Осадчою (фото: instagram.com/miss___mariya))

Марія-Барбара, єдина дочка Кузьми Скрябіна, вийшла заміж в 22 роки

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж за молодого чоловіка, який навчається з нею в медінституті А. А. Богомольця. 22-річна Бася (так ласкаво називав її тато) показала нові знімки з весілля і з дівич-вечора, який вона влаштувала з подругами напередодні одруження.

Нагадаємо, пара зіграла досить розкішне весілля під Києвом у заміському ресторані 20 грудня. Обранця Марії-Барбари звуть Віктор Тур, хлопець з заможної родини, його батько - голова сільради села Іванків Київської області.

На дівич-вечір до Барбари (судячи з таблички з іменами нареченого і нареченої, дівчина воліє, щоб до неї зверталися саме так) прийшли близькі подруги. А кольором вечірки став червоний і його відтінки. Сама ж тоді ще майбутня наречена була в білій короткій сукні з фатою на голові.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара на дівич-вечорі (фото: instagram.com/miss___mariya/)

Цікавим фактом є те, що ім'я Барбара дав дівчинці тато, який замолоду був шанувальником актриси Барбари Брильської. Марія-Барбара - єдина дочка Андрія Кузьменка, що загинув 2 лютого 2015 року на 47-му році життя біля села Лозуватка Дніпропетровської області.

Також дівчина у соцмережі опублікувала нові зворушливі фото, зроблені, очевидно, під час зборів під вінець. Дівчина позує з весільною зачіскою і макіяжем у білому халаті.

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара (фото: instagram.com/miss___mariya/)