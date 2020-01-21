Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж: кто стал супругом звезды Playboy

Памела Андерсон (фото: twitter.com/pamfoundation by Carmelo Redondo)

Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась ранее

Памела Андерсон решила в пятый раз пойти под венец. Новым мужем 52-летней актрисы и звезды Playboy стал 74-летний продюсер успешного фильма "Звезда родилась" Джон Питерс. При этом для мужчины это также пятый брак.

Памела Андерсон и киномагнат Джон Питерс связали себя узами брака на закрытой церемонии в Малибу 20 января. Стоит отметить, что ранее у парочки уже были отношения, правда это было более 30 лет назад.

Они воссоединили свои отношения и несколько месяцев держали все в секрете. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Памела Андерсон и Джон Питерс (фото: instagram.com/mytalk1071)

"Красивых девушек много. Я мог бы выбрать себе, но в течение 35 лет хотел только Памелу. Она делает меня диким - в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", - заявил Питерс.

Питерс впервые встретился с Андерсоном в середине 80-х годов в особняке Playboy. Тогда юная Памела только переехала в Лос-Анджелес из ее родной Британской Колумбии, самой западной из провинций Канады.

"Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой", - говорил Питерс в то время.

Первым мужем Памелы Андерсон был рок-музыкант Томми Ли, от которого у нее два взрослых сына. Вторым мужем актрисы был также рок-музыкант Кид Рок. Третьим мужем был кинопродюсер Рики Саломон. А четвертый ее избранник - футболист сборной Франции Адилем Рами.

Памела Андерсон и ее первый муж Томми Ли (фото: instagram.com/90ssclassy)

Ранее Памела Андерсон рассказывала, что журнал Playboy помог ей справиться с психологической травмой, преодолеть застенчивость и стать уверенной в себе женщиной. При этом, когда она переехала жить во Францию, то говорила, что Голливуд – это слишком для нее, и она предпочитает юг Франции.

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