ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж: кто стал супругом звезды Playboy

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 22:22
Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж: кто стал супругом звезды Playboy
Памела Андерсон (фото: twitter.com/pamfoundation by Carmelo Redondo)

Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась ранее

Памела Андерсон решила в пятый раз пойти под венец. Новым мужем 52-летней актрисы и звезды Playboy стал 74-летний продюсер успешного фильма "Звезда родилась" Джон Питерс. При этом для мужчины это также пятый брак.

Памела Андерсон и киномагнат Джон Питерс связали себя узами брака на закрытой церемонии в Малибу 20 января. Стоит отметить, что ранее у парочки уже были отношения, правда это было более 30 лет назад.

Они воссоединили свои отношения и несколько месяцев держали все в секрете. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж: кто стал супругом звезды Playboy

Памела Андерсон и Джон Питерс (фото: instagram.com/mytalk1071)

"Красивых девушек много. Я мог бы выбрать себе, но в течение 35 лет хотел только Памелу. Она делает меня диким - в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", - заявил Питерс.

Питерс впервые встретился с Андерсоном в середине 80-х годов в особняке Playboy. Тогда юная Памела только переехала в Лос-Анджелес из ее родной Британской Колумбии, самой западной из провинций Канады.

"Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой", - говорил Питерс в то время.

Первым мужем Памелы Андерсон был рок-музыкант Томми Ли, от которого у нее два взрослых сына. Вторым мужем актрисы был также рок-музыкант Кид Рок. Третьим мужем был кинопродюсер Рики Саломон. А четвертый ее избранник - футболист сборной Франции Адилем Рами.

Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж: кто стал супругом звезды Playboy

Памела Андерсон и ее первый муж Томми Ли (фото: instagram.com/90ssclassy)

Ранее Памела Андерсон рассказывала, что журнал Playboy помог ей справиться с психологической травмой, преодолеть застенчивость и стать уверенной в себе женщиной. При этом, когда она переехала жить во Францию, то говорила, что Голливуд – это слишком для нее, и она предпочитает юг Франции.

Напомним, что Ани Лорак на отдыхе в Калифорнии, где она была с молодым любовником Егором Глебом, засветила помолвочное кольцо. Поклонники украинской певицы даже начали поздравлять возлюбленных со свадьбой. Егор опубликовал фото, на котором он нежно обнимает артистку.

Звезда сериала "Друзья" шокировал своим внешним видом (фото) Я не люблю: DZIDZIO сделал неприятное признание
Новости Украины звездыПамела Андерсон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь