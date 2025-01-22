Как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая Валиде-султан в сериале "Великолепный век" (фото)

Сериал "Великолепный век" покорил миллионы зрителей во всем мире не только увлекательным сюжетом, но и яркими героями. Одной из самых запоминающихся фигур стала Валиде-султан - мудрая и сильная мать султана Сулеймана.

Но как выглядит актриса Небахат Чехре, которая воплотила этот образ, в реальной жизни? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Небахат Чехре

Небахат Чехре родилась в турецком городе Самсуна в семье юриста и простой домохозяйки. Когда ей было всего 5 лет, ее отец умер, и семье пришлось переехать в Стамбул.

В 15 лет Небахат приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Турция", где одержала победу. Ее привлекательность и харизма не остались незамеченными, и модельные агентства сразу предложили ей сотрудничество. Несмотря на невысокий рост - всего 165 см, Небахат сумела стать успешной моделью.

После этого она попробовала свои силы в музыке. Изучала вокал, записала несколько пластинок, но карьера певицы так и не сложилась. И, возможно, это к лучшему, ведь ее настоящее призвание - актерство. Первой большой ролью для Небахат стал фильм "Птица в клетке", после которого она снималась почти каждый год, получив статус одной из самых известных актрис Турции.

Однако на пути к успеху ей приходилось делать паузы в творческой деятельности, что было связано с ее браками.

Небахат Чехре (фото: instagram.com/nebahatcehre)

Первым мужем Небахат Чехре был Йылмаз Гюней - известный турецкий режиссер, сценарист, актер и писатель, который имел большое влияние в киноиндустрии. Их первая встреча произошла во время съемок в 1964 году, и уже через несколько лет они решили пожениться.

Однако их брак не продлился долго, и в 1968 году пара разошлась. Из-за сильного авторитета Гюнея многие режиссеры старались избегать конфликтов с ним, поэтому Небахат часто получала лишь незначительные роли.

Позже она вышла замуж за Явуза Демира, баскетболиста клуба "Галатасарай". Ради этого брака актриса попыталась оставить кинокарьеру, но и этот союз завершился разводом. После этого Небахат вернулась к съемкам, возобновив свою работу в кино.

Глядя на эту грациозную, очаровательную женщину с бездонными глазами, трудно представить, что 15 марта ей исполнится 81 год. Небахат Чехре, которая блестяще исполнила роль матери Султана Сулеймана Великолепного в сериале "Великолепный век", выглядит не старше 50 лет.

Небахат Чехре (фото: instagram.com/nebahatcehre)

Отвечая на вопросы журналистов о секретах своей красоты, актриса скромно отмечает, что во многом обязана хорошей наследственности и регулярному уходу за собой. Важную роль в ее рутине играют физическая активность, турецкий хамам, натуральные кремы на основе трав и позитивный подход к жизни.

Небахат Чехре (фото: instagram.com/nebahatcehre)