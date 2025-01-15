Как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале "Дом Дракона"

Биография Милли Олкок

Милли родилась 11 апреля 2000 года в городе Сидней, что в Австралии. В 12 классе она решила покинуть среднюю школу искусств Ньютауна, получив роль Мег в сериале "Пианино".

Милли Олкок (фото: Кинориум)

В 2018 году Олкок была отмечена премией "Восходящая звезда" от кастинговой гильдии Австралии за свою роль в фильме "Мег". Но её актёрский дебют состоялся значительно раньше: в шесть лет она исполнила роль Красной Шапочки в школьном спектакле, а с 13 лет появлялась в рекламных роликах и мини-сериалах, снятых в Австралии.

Среди ее первых работ были фильмы "Место, которое зовется домом" (2013) и "Страна чудес" (2014).

Когда девушка проходила пробы на роль в новом сериале от HBO, она даже не подозревала, о каком проекте идет речь. Милли не была поклонницей жанра фэнтези и никогда не смотрела "Игру престолов".

В сценарии, который она получила для кастинга, все имена персонажей были скрыты, а догадаться о настоящем названии проекта помогла ее подруга. Хотя "Игра престолов" захватила сердца миллионов людей по всему миру, сама Олкок не входила в число ее поклонников.

Рейнира Таргариен (фото: Кинориум)

До получения роли в "Доме дракона" она работала посудомойкой в ресторане и жила на чердаке у своей матери.

Неожиданное предложение сыграть в новом хитовом сериале от HBO стало для нее настоящим сюрпризом.

По словам Олкок, она отличается от "идеальных голливудских звезд, которые в 17-18 лет выглядят на 25". Ее, наоборот, часто воспринимают моложе, чем она есть на самом деле, и это имеет свои недостатки.

Милли Олкок (фото: instagram.com/millyalcock)

Возможно, выглядит моложе она еще и из-за своего небольшого роста - около 1,57 м.

Журналисты пока не располагают никакой информацией о личной жизни звезды - она не комментирует эту тему ни в разговорах, ни в соцсетях. Информации о семье Милли в СМИ также мало: известно лишь, что ее родители разведены, а мать работает в области электронной коммерции.

Милли Олкок (фото: instagram.com/millyalcock)