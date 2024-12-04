В пальто цвета бургунди. Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет (фото)

Кейт Миддлтон, которая в сентябре этого года объявила, что закончила курс химиотерапии , впервые за несколько месяцев появилась на светском мероприятии со своим супругом, принцем Уильямом и королем Чарльзом III.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram .

Как сказано в сообщении, члены королевской семьи встретились с эмиром Катара, прибывшим в Великобританию с двухдневным визитом.

"Рады приветствовать эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его жену Джавахер бин Хамад бин Сухайм Аль Тани сегодня в Великобритании", - гласит подпись к посту.

На фото также присутствует король Великобритании Чарльз III, который в настоящее время тоже борется с раком. Его супруга, королева-консорт Камилла пропустила мероприятие. Ранее сообщалось, что у нее была инфекция грудной клетки.

Какой наряд выбрала Кейт Миддлтон

Для выхода в свет Миддлтон выбрала наряд самого трендового оттенка 2024 года - глубокого винного, бордо или, как его еще называют, бургунди. Она надела длинное пальто с V-образным вырезом и оригинальным воротником, которое дополнила кожаными перчатками и сапогами на высоких каблуках.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Ее монохромный образ дополнили аксессуары: элегантная асимметричная шляпка с объемным бантом, ожерелье-чокер из жемчуга и серьги-капли, которые принадлежали покойной королеве Елизавете. Отметим, что эти украшения принцесса Уэльская уже надевала на похороны принца Филиппа в апреле 2021 года.

Завершала лук миниатюрная сумка тоже оттенка бургунди.

Образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Для выхода в свет Кейт Миддлтон предпочла естественный макияж в нюдовых оттенках, немного подчеркнув лишь ресницы и брови. Завершала образ лаконичная прическа - волосы принцесса Уэльская собрала в низкий пучок.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно о болезни и лечении Кейт Миддлтон

В начале 2024 года стало известно, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости. А в марте она сделала официальное заявление, что у нее диагностирован рак.

Миддлтон не уточняла подробностей о форме рака, однако постоянно благодарила поклонников за поддержку и теплые слова, которые получала из разных уголков мира.

В сентябре она записала трогательный ролик с мужем и детьми, сообщив об окончании курса химиотерапии.

Затем стало известно, что Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей. Она провела встречу с членами команды Центра раннего развития ребенка и работниками Кенгсингского дворца в Виндзорском замке. Главной темой мероприятия был проект Кейт по развитию детей раннего возраста.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)