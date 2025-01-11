Развеян самый большой миф о квашеных продуктах и солениях, в который все верят

Оказывается, маринованные и кисломолочные продукты не такие замечательные, как мы все думаем. Известный диетолог предупреждает, что им принято приписывать свойства, которых они не имеют.

Какой главный миф о квашеных продуктах существует, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Onet .

Главный миф о квашеных продуктах

Врач-диетолог Анна Столинская утверждает, что "пробиотическая пища - это миф".

По ее словам, кефир, йогурт, квашеная капуста и огурцы - это вовсе не пробиотики.

"Эти продукты производятся путем молочнокислого брожения, поэтому содержат молочнокислые бактерии. Но мы не знаем, сколько их в них. Кроме того, у нас есть соляная кислота в нашем желудке, и мы не знаем, сколько этих полезных бактерий достигает кишечника", - говорит она.

"Большинство сообщений на упаковках и в СМИ указывают, и это общепризнанно, что маринованные и кисломолочные продукты имеют пробиотический эффект. Натуральные пробиотики. Чушь", - считает эксперт.

Анна утверждает, что они не заменят пробиотики, которые имеют микрокапсулы. Поэтому капсульные препараты являются лучшими.

Значит ли это, что нет смысла есть квашеную капусту или йогурт? Ничего подобного.

"Соленья полезны потому, что это просто овощи, и использование сахара, содержащегося в них для брожения, снижает их калорийность. Они богаты витаминами и минералами. Кисломолочные продукты также намного полезнее для здоровья, чем другие молочные продукты. Стоит того, есть их, но не думать о пробиотиках", - советует врач Анна Столинская.