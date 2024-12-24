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6 полезных зимних фруктов, которых стоит наесться в сезон

Вторник 24 декабря 2024 17:00
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6 полезных зимних фруктов, которых стоит наесться в сезон Фото: Какие фрукты надо потреблять зимой (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зима - это время, когда организм требует особого внимания к рациону. Фрукты остаются важным источником витаминов и минералов, которые помогают поддерживать иммунитет и энергию.

О шести самых полезных зимних фруктах, которые обязательно стоит включить в меню, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Мандарины

Эти сладкие и сочные фрукты - настоящий символ зимы. Мандарины богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему. Кроме того, они содержат антиоксиданты и клетчатку, способствующие здоровью сердца и пищеварения.

Гранаты

Гранат - это источник антиоксидантов, которые защищают организм от воспалений и старения. Сок граната также улучшает кровообращение и способствует снижению артериального давления. Семена богаты витаминами К и С, а также железом.

6 полезных зимних фруктов, которых стоит наесться в сезонГранаты очень полезны для организма (фото: freepik.com)

Киви

Киви - один из лучших фруктов для зимы благодаря высокому содержанию витамина С. Один плод содержит больше суточной нормы этого витамина! Киви также содержит витамин Е, магний и калий, которые поддерживают здоровье кожи и сердца.

6 полезных зимних фруктов, которых стоит наесться в сезонВключайте киви в свой зимний рацион (фото: freepik.com)

Апельсины

Апельсины - еще один богатый источник витамина С. Они также содержат флавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие. Регулярное потребление апельсинов помогает снижать уровень холестерина и укреплять иммунитет.

Хурма

Хурма - это сладкий зимний фрукт, богатый бета-каротином, который полезен для зрения и кожи. Кроме того, она содержит витамины А и С, клетчатку и минералы, которые способствуют улучшению пищеварения.

Яблоки

Хотя яблоки доступны в течение всего года, зимой они особенно полезны. Они богаты пектином, который помогает нормализовать пищеварение, а также антиоксидантами, защищающими от простуд.

Как употреблять зимние фрукты для пользы

Для максимального сохранения полезных свойств:

  • Ешьте фрукты свежими.

  • Добавляйте их в салаты, каши или йогурты.

  • Используйте как основу для свежих соков или смузи.

Включение этих фруктов в зимний рацион поможет поддерживать здоровье и энергию, а также сделает ваш рацион более разнообразным и вкусным.

Кстати, мы писали о главной опасности мандаринов, о которой вы могли не догадываться.

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В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Health, Nutrients, Mirror.

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