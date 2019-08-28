Огидно: Лобода розгнівала шанувальників своєю поведінкою в новому кліпі (відео)

Лобода викликала негативну реакцію у прихильників (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Популярна артистка викликала обурення у своїх слухачів

Світлана Лобода розповіла своїм шанувальникам, що днями вийде пісня "Живи спокійно, країна!", яку свого часу виконала відома співачка Алла Пугачова. А в жовтні буде новий альбом. Про це Лобода повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що артистка також показала нове відео зі свого кліпу, на якому вона курить сигарету.

Лобода викликала негативну реакцію у прихильників (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Це дуже не сподобалося багатьом користувачам мережі, які відразу ж залишили свої коментарі.

Світлана ви обпеклися сигаретою?

Можна було і іншу роботу викласти. Найменше люблю після когось переспівані пісні слухати. Вся країна знає першоджерело. І проти нього не попреш. Всі будуть порівнювати. Чекаю "Поганий" і "Ще люблю";

Огидно;

Ну ну ще палити;

Вовка з "Ну, постривай", заборонили показувати через пропаганду куріння. А тут будь-ласка! Паліть, дівчата!

Не круто;

А курити треба обов'язково?

Фу, ну навіщо закурила!?

Це, що реклама куріння?

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлана Лобода зганьбилася на концерті в Росії, коли виступала на російському музичному фестивалі "Нова хвиля" і заспівала пісню Пугачової.

Раніше повідомлялося про те, що зовнішній вигляд Лободи викликав серйозні підозри. Деякі фоловери подумали, що артистка перебуває "під кайфом".