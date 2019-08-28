Отвратительно: Лобода разгневала поклонников своим поведением в новом клипе (видео)

Лобода вызвала негативную реакцию у поклонников (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Популярная артистка вызвала негодование у своих слушателей

Светлана Лобода рассказала своим поклонникам, что на днях выйдет песня "Живи спокойно, страна!", которую в свое время исполнила известная певица Алла Пугачева. А в октябре будет новый альбом. Об этом Лобода заявила на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что артистка также показала новое видео со своего клипа, на котором она курит сигарету.

Лобода вызвала негативную реакцию у поклонников (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Это очень не понравилось многим пользователям сети, который сразу же оставили свои комментарии.

Светлана вы обожглись сигаретой?

Можно было и другую работу выложить. Меньше всего люблю после кого-то перепетые песни слушать. Вся страна знает первоисточник. И против него не попрешь. Все сравнивать будут. Жду "Плохой" и "Еще люблю";

Отвратительно;

Ну ну еще курить;

Волка с "Ну, погоди", запретили показывать из-за пропаганды курения. А тут пожалуйста! Курите, девушки!

Не круто;

А курить надо обязательно?

Фу, ну зачем закурила!?

Это, что реклама курения?

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Светлана Лобода опозорилась на концерте в России, когда выступала на российском музыкальном фестивале "Новая волна" и спела песню Пугачевой.

Ранее сообщалось о том, что внешний вид Лободы вызвал серьезные подозрения. Некоторые фоловеры посчитали, что артистка находится "под кайфом".