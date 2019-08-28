Отвратительно: Лобода разгневала поклонников своим поведением в новом клипе (видео)

Популярная артистка вызвала негодование у своих слушателей
Светлана Лобода рассказала своим поклонникам, что на днях выйдет песня "Живи спокойно, страна!", которую в свое время исполнила известная певица Алла Пугачева. А в октябре будет новый альбом. Об этом Лобода заявила на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что артистка также показала новое видео со своего клипа, на котором она курит сигарету.
Лобода вызвала негативную реакцию у поклонников (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Это очень не понравилось многим пользователям сети, который сразу же оставили свои комментарии.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Светлана Лобода опозорилась на концерте в России, когда выступала на российском музыкальном фестивале "Новая волна" и спела песню Пугачевой.
Ранее сообщалось о том, что внешний вид Лободы вызвал серьезные подозрения. Некоторые фоловеры посчитали, что артистка находится "под кайфом".