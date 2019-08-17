Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Виконавиця опублікувала неоднозначний знімок в мережі

Світлана Лобода, яка не так давно влаштувала гарячу дискотеку прямо у ресторані в Монако, опублікувала фото в літаку, чим викликала чергові суперечки в мережі. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Хто добре працює, той добре їсть", - підписала лаконічно Лобода під знімком, на якому вона позує сидячи в літаку в чорному топі, окулярах та капелюсі з широкими полями.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники неоднозначно сприйняли фото Лободи. Більш того, деякі вважають, що виконавиця перебуває "під кайфом":

Судячи з того, яка Ви худа, працюєте Ви дуже погано і їжі Вам не дають.

Я так і знала, що ви повітрям харчуєтеся, Свєта.

Тарілка порожня.

Ви тут всі її красою захоплюєтеся. Одна я краси не бачу? І особливого таланту немає.

А мені одній здається, що Свєта постійно під кайфом?

Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули.

Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.

А також Лобода здивувала фанатів незвичайним знімком з "подружками".