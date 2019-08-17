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Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри

STYLERПерсони    17.08.2019 - 18:36
Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Виконавиця опублікувала неоднозначний знімок в мережі

Світлана Лобода, яка не так давно влаштувала гарячу дискотеку прямо у ресторані в Монако, опублікувала фото в літаку, чим викликала чергові суперечки в мережі. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Хто добре працює, той добре їсть", - підписала лаконічно Лобода під знімком, на якому вона позує сидячи в літаку в чорному топі, окулярах та капелюсі з широкими полями.

Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозриСвітлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники неоднозначно сприйняли фото Лободи. Більш того, деякі вважають, що виконавиця перебуває "під кайфом":

  • Судячи з того, яка Ви худа, працюєте Ви дуже погано і їжі Вам не дають.
  • Я так і знала, що ви повітрям харчуєтеся, Свєта.
  • Тарілка порожня.
  • Ви тут всі її красою захоплюєтеся. Одна я краси не бачу? І особливого таланту немає.
  • А мені одній здається, що Свєта постійно під кайфом?

Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозриПід кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозриПід кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри

Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозриПід кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозриСвітлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули.

Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.

А також Лобода здивувала фанатів незвичайним знімком з "подружками".

Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода "запалила" на столі в ресторані Франції (відео) Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю
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