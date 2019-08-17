Під кайфом? зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри

Виконавиця опублікувала неоднозначний знімок в мережі
Світлана Лобода, яка не так давно влаштувала гарячу дискотеку прямо у ресторані в Монако, опублікувала фото в літаку, чим викликала чергові суперечки в мережі. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.
"Хто добре працює, той добре їсть", - підписала лаконічно Лобода під знімком, на якому вона позує сидячи в літаку в чорному топі, окулярах та капелюсі з широкими полями.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Підписники неоднозначно сприйняли фото Лободи. Більш того, деякі вважають, що виконавиця перебуває "під кайфом":
Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули.
Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.
А також Лобода здивувала фанатів незвичайним знімком з "подружками".