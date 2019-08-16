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Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода "запалила" на столі в ресторані Франції (відео)

STYLERПерсони    16.08.2019 - 15:27
Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода "запалила" на столі в ресторані Франції (відео)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода відзначилася гарячими танцями в ресторані

Світлана Лобода, яка зараз перебуває на відпочинку в Монако, вирішила влаштувати гарячу дискотеку прямо в ресторані, де вона вечеряла з друзями. Скандальна співачка вирушила вечеряти в ресторан La guerite, який знаходиться на острові Святої Маргарити, але однією їжею не обмежилася. Вона вилізла на стіл і станцювала під свій хіт "Суперзвезда". Про це повідомляє видання Super.ru.

"Відразу ж після шоу співачка в компанії своєї команди і друзів відправилася в ресторан La guerite, що на острові Святої Маргарити неподалік від Канн. Вечеря плавно перейшла в бадьору дискотеку", - повідомляє видання.

У ролику можна побачити, як розпалена артистка з келихом вина "запалює" в компанії друзів.

Відзначимо, що на своїй сторінці в Instagram Лобода поділилася фото з цього дня в ресторані. На знімку вона позує зі своїм другом-дизайнером Бічолою Тетрадзе та його подругою. Світлана підписала кадр лаконічно "Люблю вас".

Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода &quot;запалила&quot; на столі в ресторані Франції (відео)Фото: Світлана Лобода в Монако (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, не всі шанувальники добре сприйняли танець Лободи на столі. Деякі написали зірці, що на стіл можна було б не підійматися.

  • На стіл можна було і не вставати.
  • Черговий раз довела , що справжня ха*лушка дура!
  • Танцюють на столах, а потім ображаються, що в них потім шашлики кидають на приватних вечірках, Седокова ниє вже, і ця на черзі.
  • І що? Танцює і хай танцює, ось це сенсація.

Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода &quot;запалила&quot; на столі в ресторані Франції (відео)

Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода &quot;запалила&quot; на столі в ресторані Франції (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/super.ru)

Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули.

Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.

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