Вечеря перейшла в дискотеку: Лобода "запалила" на столі в ресторані Франції (відео)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода відзначилася гарячими танцями в ресторані

Світлана Лобода, яка зараз перебуває на відпочинку в Монако, вирішила влаштувати гарячу дискотеку прямо в ресторані, де вона вечеряла з друзями. Скандальна співачка вирушила вечеряти в ресторан La guerite, який знаходиться на острові Святої Маргарити, але однією їжею не обмежилася. Вона вилізла на стіл і станцювала під свій хіт "Суперзвезда". Про це повідомляє видання Super.ru.

"Відразу ж після шоу співачка в компанії своєї команди і друзів відправилася в ресторан La guerite, що на острові Святої Маргарити неподалік від Канн. Вечеря плавно перейшла в бадьору дискотеку", - повідомляє видання.

У ролику можна побачити, як розпалена артистка з келихом вина "запалює" в компанії друзів.

Відзначимо, що на своїй сторінці в Instagram Лобода поділилася фото з цього дня в ресторані. На знімку вона позує зі своїм другом-дизайнером Бічолою Тетрадзе та його подругою. Світлана підписала кадр лаконічно "Люблю вас".

Фото: Світлана Лобода в Монако (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, не всі шанувальники добре сприйняли танець Лободи на столі. Деякі написали зірці, що на стіл можна було б не підійматися.

На стіл можна було і не вставати.

Черговий раз довела , що справжня ха*лушка дура!

Танцюють на столах, а потім ображаються, що в них потім шашлики кидають на приватних вечірках, Седокова ниє вже, і ця на черзі.

І що? Танцює і хай танцює, ось це сенсація.

Скріншот коментарів (instagram.com/super.ru)

Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули.

Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.