Відсіють більше половини: що чекає українців від субсидій по-новому

В Україні оновили правила призначення субсидії, і тепер на допомогу на оплату за комунальні послуги зможуть претендувати більше громадян, однак "прохідний бар'єр" за рівнем доходу претендентів збільшили на 5% - з 15% до 20%. Як розповіли в Міністерстві соцполітики, відповідний пункт постанови набирає чинності з 1 травня 2020 року.

Як запевняють чиновники, зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, адже їх розмір субсидії зменшиться.

Субсидію в Україні будуть призначати за новими правилами (Фото: РБК-Україна)

У Мінсоцполітики пояснили, що було спрощене оформлення субсидій для дитячих будинків сімейного типу (більше 120 "квадратів" для квартир та 200 "квадратів" для будинків), сільських пенсіонерів (подружжю старше 60 років та які проживають спільно, але мають реєстрацію за різними адресами, при розгляді запиту на отримання субсидії не будуть враховувати доходи того, хто не значиться за адресою домогосподарства) та військовослужбовців (можна не надавати довідку про сплату Єдиного соціального внеску). Також дозволили давати держдопомогу на оплату ЖКГ тим селянам, хто купив автопричіп більше 5 років тому.

На думку експертів, посилення норми для отримання субсидій призведе до збільшення боргів по оплаті комуналки, а кількість субсидіантів стане менше. Про це передає "Сьогодні".

Як зазначив старший консультант з питань соцзахисту населення Інституту місцевого розвитку Антон Левицький, стосовно дитячих будинків несправедливість була усунена. Так, вони часто мають площу 300-400 квадратних метрів, адже крім житлових приміщень є і кухні з пральнями, кімнати для ігор та спору.

Субсидії в Україні (фото: facebook.com/dnrlive)

При цьому логіку призначення субсидії тільки сільським пенсіонерам, а не всім пенсіонерам, які проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, експерту зрозуміти складно.

На його думку, таким людям можна було б подвоїти норми, на які призначається субсидія, замість обліку їхніх доходів при оформленні допомоги. Також Левицький побачив можливість для зловживань, адже у когось з подружжя, не зареєстрованого за адресою, доходи можуть бути значними і насправді не дозволять отримувати субсидію.

Економіст Олександр Охріменко розкритикував збільшення "цензу" доходів для претендентів на субсидію. Він вважає, що потрібно зменшити число претендентів на отримання держдопомоги.

За його словами, при перерахунку в 2020 році субсидії по-новому відсіється більше половини тих, хто їх отримує, тобто до 2 мільйонів сімей.

Субсидію в Україні призначатимуть за новими правилами (Фото: УНІАН)

"В грошах економія не буде вдвічі менше, адже більшість таких сімей отримують держдопомогу в розмірі 50-100 гривень, але за рахунок значної кількості субсидіантів держава заощадить в наступному році до 15 мільярдів гривень (30% від виділених коштів)", - сказав економіст.

При цьому, на думку експерта з питань ЖКГ Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрія Нікончука, субсидій в 2020 році позбудуться не більше 15% нинішніх одержувачів. Він вбачає загрозу збільшення боргів по комуналці за рахунок неплатежів цих одержувачів.