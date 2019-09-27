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Скасування комуналки для людей похилого віку: Кабмін відповів на пропозицію Зеленського

STYLERЖиття    27.09.2019 - 19:37
Скасування комуналки для людей похилого віку: Кабмін відповів на пропозицію Зеленського
У Кабміні розповіли про скасування плати за комуналку старим (фото: РБК-Україна)

Міністр соцполітики прокоментувала ініціативу Зеленського про скасування комуналки для людей похилого віку

Президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб люди старше 70 років не платили за комунальні послуги. На що міністр соціальної політики Соколовська Юлія відповіла, що міністерство в даний час таку ініціативу не розглядає. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

При цьому вона підкреслила, що зараз акцент спрямований на надання субсидій. Вона також розповіла про те, що обговорювала з Зеленським тему комуналки, і у нього є бажання зробити так, щоб люди виходячи на пенсію могли жити гідно.

Скасування комуналки для людей похилого віку: Кабмін відповів на пропозицію Зеленського

У Кабміні розповіли про скасування плати за комуналку старим людям (фото: РБК-Україна)

Соколовська заявила, що ідея скасування плати за комунальні послуги з'явилася в процесі розгляду різних варіантів допомоги літнім людям. Вона також заявила, що завдяки субсидіям, в середньому сім'ї віддають за комунальні послуги приблизно 10% свого доходу, і це не дуже великі гроші.

"Чесно, це не такі великі гроші, але вони стимулюють людей до економного використання енергоресурсів. Коли люди нічого не платять, як це було раніше, люди не економлять, тому що не відчувають, скільки це коштує, хто за це платить", - заявила глава Мінсоцполітики.

Варто зазначити, що в Україні проживає більше 4,5 мільйонів людей, які старші за 70 років. Але при розгляді даної пільги, пропонувалося відсівати тих, хто отримує пенсію, вище мінімальної.

Нагадаємо, що в Києві неадекват помстився комунальникам за відсутність гарячої води

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