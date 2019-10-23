ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінсоцполітики роз'яснило підвищення плати за ЖКУ отримувачами субсидій

Новини » Економіка    23.10.2019 - 13:09
Мінсоцполітики роз'яснило підвищення плати за ЖКУ отримувачами субсидій
Фото: субсидія (РБК-Україна)

Отримані кошти підуть на розширення допомоги малозабезпеченим сім’ям

Міністерство політики соціальної політики випустило роз'яснення щодо постанови Кабінету міністрів від 20 жовтня, якою норма оплати отримувачами субсидій за комунальні послуги збільшується з 15% до 20%. Роз'яснення розміщене на сайті міністерства.

Як зазначили в Мінсоцполітики, відповідний пункт постанови набирає чинності з 1 травня 2020 року.

"При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, оскільки їх розмір субсидії зменшиться", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявляють, що вивільнені кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму.

За даними міністерства у в опалювальному сезоні 2018-2019 років більше 40% сімей сплачували всього до 7%, а ще 30% - 10% доходу, "тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати".

У Мінсоцполітики повідомляють, що за розрахунками, середній платіж сім’ї, яка отримує субсидію, збільшиться з 9,78% (у сезоні 2018-2019 років) від доходу до 13,5%.

Мінсоцполітики роз'яснило підвищення плати за ЖКУ отримувачами субсидій

www.msp.gov.ua

Мінсоцполітики додає також приклади розрахунків субсидії.

Мінсоцполітики роз'яснило підвищення плати за ЖКУ отримувачами субсидій

www.msp.gov.ua

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою від 20 жовтня змінив розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії. Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Кабмін погіршив норми для отримання субсидій В Україні з початком осені збільшилася кількість отримувачів субсидій
Новини України ЖКХсубсідіїМіністерство соціальної політики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся