Відпустка на носі: скільки коштує відпочити на курортах України

В Україні у самому розпалі сезон відпусток і в цьому році погода прихильна до мандрівників, так як вже в середині червня можна було зовсім спокійно їхати і купатися в теплому морі. Журналісти ТСН перевірили, які курорти в 2019 році найдорожчі і найкомфортніші для відпочинку.

Вони відвідали курортну Затоку в Одеській області, Кирилівку в Запорізькій області та Коблево під Миколаєвом.

В Коблево температура повітря +27 градусів, вода в морі – більше +25 градусів. Після шторму вона трохи каламутна, але відпочиваючих досить багато. Туристи кажуть, що відпочинок не з дешевих, але море гарне і умови теж – вони задоволені. Ціни на проживання стартують від 100 гривень на добу за одну особу за номер без зручностей до 3000 гривень в готелі з повним пансіоном на добу за двох осіб. Відпочивальники кажуть, що в Коблево відпочинок дешевше, ніж в Затоці чи Одесі, але дорожче, ніж в Іспанії. Ціни на фрукти вище, так і лежаки на пляжі дорожче.

"Це те, що можу порівняти в цьому році. На фрукти ціни вище, на лежаки ціни вище. Ні переодягтися, ні якихось туалетів, убиралень. Брудно, просто брудно. Відпочивати добре, але занадто дорого для цього сервісу, для цього місця. 200 гривень з людини, але номер такий... не дуже", - поскаржилися туристи.

Харчування в Коблево – від 70 гривень за комплексний обід або вечерю на одну людину. Покататися на банані – 80 гривень з людини. Крім того, знайти вільний номер в розпал цього сезону набагато простіше, ніж у минулому році.

У Кирилівці пляжі заповнені відпочиваючими. Море тепле, чисте. Цей курорт люблять сім'ї з маленькими дітьми, так як там мілководні піщані береги. Кирилівка вважається безпечним курортом. Чимало там і нічних розважальних закладів. Обід на двох обійдеться у 200 гривень. Фрукти дорогі, дорожче, ніж в минулому році: черешня – 70 гривень, алича – по 40, абрикоси – по 50. Житло стартує від 50 гривень на добу – з душем і туалетом на вулиці. Є і номера за 3000 гривень з басейнами, кортами і охороною. З приємного – хороший мобільний інтернет.

Вільні місця є, але журналісти попереджають, що від зображень на сайтах реальні кімнати можуть сильно відрізнятися. Основні скарги – на брудну постіль, немиту підлогу, тарганів і поламану сантехніку.

У Затоці в цей час року завжди людно, але в цьому сезоні сюди їдуть не тільки з України, але й з-за кордону. Вранці на пляжі практично немає місць, а на дорогах біля селища – пробки, так як одесити і курортники з інших населених пунктів їдуть на відпочинок. Житло від 400 гривень – і це з мінімальним комфортом і не біля моря. У хороших готелях ціни стартують від тисячі гривень і вище. На пляжах – платні лежаки, розваги, море їжі. Поїсти в Затоці – кілька сотень гривень на людину. Можна купувати продукти в супермаркетах і готувати самостійно. Туристи відзначають, що не вистачає безпеки та спостережних постів.

Скільки коштує відпочити на морських курортах в Україні (YouTube/ТСН)

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