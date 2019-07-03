Отпуск на носу: сколько стоит отдохнуть на курортах Украины

В Украине в самом разгаре отпускной сезон и в этом году погода благосклонна к путешественникам, так как уже в середине июня можно было совершенно спокойно ехать и купаться в теплом море. Журналисты ТСН проверили, какие курорты в 2019 году самые недорогие и самые комфортные для отдыха.

Они посетили курортную Затоку в Одесской области, Кирилловку в Запорожской области и Коблево под Николаевом.

В Коблево температура воздуха +27 градусов, вода в море – больше +25 градусов. После шторма она немного мутная, но отдыхающих довольно много. Туристы говорят, что отдых не из дешевых, но море хорошее и условия тоже – они довольны. Цены на проживание стартуют от 100 гривен в стуки за одного человека за номер без удобств до 3000 гривен в гостинице с полным пансионом в сутки за двух человек. Отдыхающие говорят, что в Коблево отдых дешевле, чем в Затоке или Одессе, но дороже, чем в Испании. Цены на фрукты выше, да и лежаки на пляже дороже.

"Это то, что могу сравнить в этом году. На фрукты цены выше, на лежаки цены выше. Ни переодеться, ни каких-то туалетов, уборных. Грязно, просто грязно. Отдыхается хорошо, но слишком дорого для этого сервиса, для этого места. 200 гривен с человека, но номер такой... не очень", - пожаловались туристы.

Питание в Коблево – от 70 гривен за комплексный обед или ужин на одного человека. Покататься на банане – 80 гривен с человека. Кроме того, найти свободный номер в разгар этого сезона намного проще, чем в прошлом году.

В Кирилловке пляжи также заполнены отдыхающими. Море теплое, чистое. Этот курорт любят семьи с маленькими детьми, так как там мелководные песчаные берега. Кирилловка считается безопасным курортом. Немало там и ночных развлекательных заведений. Обед на двух человек обойдется в 200 гривен. Фрукты дорогие, дороже, чем в прошлом году: черешня – 70 гривен, алыча – по 40, абрикосы – по 50. Жилье стартует от 50 гривен в сутки – с душем и туалетом на улице. Есть и номера за 3000 гривен с бассейнами, кортами и охраной. Из приятного – хороший мобильный интернет.

Свободные места есть, но журналисты предупреждают, что от картинок на сайтах реальные комнаты могут сильно отличаться. Основные жалобы – на грязную постель, немытый пол, тараканов и поломанную сантехнику.

В Затоке в это время года людно всегда, но в этом сезоне сюда едут не только из Украины, но и из-за границы. Утром на пляже практически нет мест, а на дорогах возле поселка – пробки, так как одесситы и курортники из других населенных пунктов едут на отдых. Жилье от 400 гривен – и это с минимальным комфортом и не возле моря. В хороших гостиницах цены стартуют от тысячи гривен и выше. На пляжах – платные лежаки, развлечения, море еды. Поесть в Затоке – несколько сот гривен на человека. Можно покупать продукты в супермаркетах и готовить самостоятельно. Туристы отмечают, что не хватает безопасности и наблюдательных постов.

Сколько стоит отдохнуть на морских курортах в Украине (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что на одесском побережье заметили опасных морских животных.

А также рассказывали о том, что Азовское море атаковали морские блохи.