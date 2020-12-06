Відсвяткувати і не заразитися: українцям розкрили секрет безпечної зустрічі Нового року

Святкувати Новий рік-2021 краще вдома (ілюстративне фото: pixabay.com)

Новорічні і Різдвяні свята традиційно всі святкують у великій компанії, їдуть ближче до моря за кордон або вирушають на відпочинок у гори. Але цього року у зв'язку з пандемією коронавірусу будь-які мандрівки краще відтермінувати на потім. Лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський радить зустрічати Новий рік вдома.

Так, в ефірі телеканалу Obozrevatel TV медик пояснив, що зважаючи на швидке поширення коронавірусу, небезпечно виходити навіть за покупками до магазину. А подорож, за його словами, це велика кількість зупинок і пересадок, тобто, контактів з іншими людьми, що підвищує ризики інфікуватися коронавірусом.

"Чим більше ви в такій ситуації подорожуєте, чим більше робите пересадок, зупинок, чим більше у вас контактів, тим більше ризик. Зараз взагалі і в магазин небезпечно ходити, а не те щоб кудись подорожувати", – сказав Олексій Галімський.

Щоб не наражати себе на небезпеку, інфекціоніст рекомендує організувати святкування новорічно-різдвяних свят у відносно ізольованому місці. Наприклад, він радить зустріти Новий рік на дачі.

"Я б порадив святкувати Новий рік у себе в селі на дачі, якщо вже хочеться подорожей", – резюмував лікар-епідеміолог.

Нагадаємо, у Києві до Нового року цього року встановлять одразу три ялинки.

Також ми раніше писали, що вартість новорічного столу 2021 в Україні буде набагато більше, ніж минулого року.