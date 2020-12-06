ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отпраздновать и не заразиться: украинцам раскрыли секрет безопасной встречи Нового года

Воскресенье 06 декабря 2020 08:54
Отпраздновать и не заразиться: украинцам раскрыли секрет безопасной встречи Нового года
Праздновать Новый год-2021 лучше дома (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Новогодние и Рождественские праздники традиционно все празднуют в большой компании, едут ближе к морю за границу или отправляются на отдых в горы. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса любые путешествия лучше отложить на потом. Врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский советует встречать Новый год дома.

Так, в эфире телеканала Obozrevatel TV медик объяснил, что несмотря на быстрое распространение коронавируса, опасно даже выходить за покупками в магазин. А путешествие, по его словам, это большое количество остановок и пересадок, то есть, контактов с другими людьми, что повышает риски заразиться коронавирусом.

"Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск. Сейчас вообще и в магазин опасно ходить, а не то чтобы куда-то путешествовать", – сказал Алексей Галимский.

Чтобы не подвергать себя опасности, инфекционист рекомендует организовать празднование новогодне-рождественских праздников в относительно изолированном месте. Например, он советует встретить Новый год на даче.

"Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в деревне на даче, если уж хочется путешествий", – резюмировал врач-эпидемиолог.

Напомним, в Киеве к Новому году в этом году установят сразу три елки.

Также мы ранее писали, что стоимость новогоднего стола 2021 в Украине будет намного больше, чем в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь КарантинКоронавирусНовый год

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь