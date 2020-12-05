У скільки обійдеться новорічний стіл в Україні: експерти розповіли, як заощадити

Новорічна вечеря (ілюстративне фото: freepik.com)

Вартість новорічного столу 2021 в Україні буде набагато більше, ніж минулого року, попри кризу. Крім того, ціни на частування піднімуться ще на 10% в переддень свята. Як заощадити на новорічному столі й що буде з цінами на продукти в кінці грудня – читайте нижче.

Експерти розповідають, що зараз харчові продукти стали падати в ціні, але не бачать в цьому приводів для радості – проблема в тому, що українці просто не можуть купити товар за завищеною ціною. Аналітик Олег Пендзин нагадав, що борщовий набір в цілому подешевшав, а подорожчання овочів у грудні не обіцяється. Експерт спрогнозував ціни на кінець 2020 року і розповів, у скільки українцям обійдеться святкування Нового року. Про це пишуть "Вести".

"У грудні ціни на овочі серйозно не зміняться, хіба що підвищаться на копійки", – попередив аналітик, пов'язуючи падіння цін зі зниженням купівельної спроможності українців.

У 2020 році підвищилися ціни на телятину, яловичину та ковбасні вироби, а ось свинина і баранина залишилися в тому ж ціновому сегменті. Наступне підвищення цін може відбутися перед самим Новим роком через зростання попиту на продукти. Експерт Володимир Попов також попередив, що вартість виробів з м'яса стане коштувати дорожче на 10%.

Що стосується звичного олів'є, то салат подорожчав приблизно на 20%. Якщо минулого року при приготуванні 3 кг салату потрібно було купити продуктів на 188,65 гривень, то у 2020 році – на 226,99 гривень.

Неприємно здивують імпортні фрукти, оскільки імпортери прораховують всі ризики та закладають у ціну більш високий курс долара.

"Імпортери прораховують ризики наперед, закладаючи в товар курс набагато більше, ніж є насправді, скажімо, 30 гривень за долар. Якщо він зростає, відповідно і ціни теж. Минулого року курс був 23-24 грн, а зараз – 28,5 грн. Тому в нас і немає дешевих мандаринів, яблук, бананів і так далі", – заявив у коментарі експерт Федір Рибалко.

Експерти рекомендують купувати продукти, що довго зберігається, вже зараз. Серед них – звична нам консервація, овочі та алкоголь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Нового року злетить в ціні один з цитрусових.

Раніше супермаркет в Харкові потрапив у гучний скандал через кекс за "космічною" ціною.