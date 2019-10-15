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Скасування заборони на нічний продаж алкоголю у Києві: коли почне діяти

STYLERЖиття    15.10.2019 - 10:06
Скасування заборони на нічний продаж алкоголю у Києві: коли почне діяти
Заборону продавати алкоголь вночі скасували в Києві (фото: rau.ua)

Остання заборона продажу алкоголю у Києві вночі діє майже рік

Заборона на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у Києві з 23:00 до 10:00 була скасована судовим рішенням від 7 жовтня 2019 року. Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року Верховний суд визнав незаконною.

Коли в Києві почнуть продавати алкоголь вночі?

Чи означає це, що тепер алкоголь, у тому числі слабоалкогольні напої, будуть вільно продаватися в київських торгових точках після 23:00? Як виявилося, ні.

Скасування заборони на нічний продаж алкоголю у Києві: коли почне діяти

Заборону продавати алкоголь вночі скасували в Києві (фото: twitter.com)

Вся справа в тому, що у вересні 2018 року Київська міська рада прийняла ще одну постанову №1529 / 5593 від 27 вересня 2018 року, згідно з якою з 24 жовтня 2018 алкоголь в Києві в нічний час можна купити лише в кафе, барах і ресторанах. І цей нормативний акт, як і раніше, залишається в силі.

Варто відзначити, що деякі торговельні заклади йдуть на хитрощі. Всередині магазину реєструють кафе, в якому по касі можна пробити алкоголь і слабоалкоголку з полиць цього ж маркету. Упізнати такі "злачні місця" можна по величезній черзі в п'ятницю після одинадцяти вечора.

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