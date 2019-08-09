Лежали непритомні на узбіччі: швидка забрала п'яних дітей під Житомиром

П'яних дітей знайшли непритомними на узбіччі під Києвом (фото: РБК-Україна)

Дітлахи йшли додому і знепритомніли через алкогольне отруєння

Двох дітей 2010 і 2011 років народження було доправлено до лікарні вночі 7 серпня в Пулинському районі Житомирської області. Хлопцям діагностували отруєння алкоголем. На узбіччі в селі Стара Олександрівка їх помітив водій, який і викликав швидку допомогу. Про це повідмляє прес-служба Національної поліції в області.

Хлопці розповіли, що напередодні вони були зі старшими товаришами на стадіоні. Дев'ятикласник приніс спиртне і запропонував спробувати.

Діти погодились і випили. А коли поверталися додому, їм стало зле, і вони знепритомніли на узбіччі. До лікарні їх доправили близько другої години ночі.

П'яних дітей знайшли непритомними на узбіччі під Києвом (фото: zt.npu.gov.ua)

8-ми і 9-тирічний хлопці - рідні брати, що проживають з матір'ю в одному з сіл району. Їх родина стоїть на обліку у соціальній службі як така, що "знаходиться у складних життєвих обставинах".

У лікарні хлопцям надали першу необхідну допомогу.

Нині поліцейські встановлюють усіх учасників події та ініціатора розпиття спиртного.

"Поліцейські Пулинського відділення ставлять на розгляд відповідних служб питання про недоцільність перебування дітей у родині", - прокоментував подію заступник начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.

Також правоохоронці повідомили, що батьки усіх учасників інциденту будуть притягнені до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов’язків.

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