ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лежали непритомні на узбіччі: швидка забрала п'яних дітей під Житомиром

STYLERПодії    09.08.2019 - 18:45
Лежали непритомні на узбіччі: швидка забрала п'яних дітей під Житомиром
П'яних дітей знайшли непритомними на узбіччі під Києвом (фото: РБК-Україна)

Дітлахи йшли додому і знепритомніли через алкогольне отруєння

Двох дітей 2010 і 2011 років народження було доправлено до лікарні вночі 7 серпня в Пулинському районі Житомирської області. Хлопцям діагностували отруєння алкоголем. На узбіччі в селі Стара Олександрівка їх помітив водій, який і викликав швидку допомогу. Про це повідмляє прес-служба Національної поліції в області.

Хлопці розповіли, що напередодні вони були зі старшими товаришами на стадіоні. Дев'ятикласник приніс спиртне і запропонував спробувати. 

Діти погодились і випили. А коли поверталися додому, їм стало зле, і вони знепритомніли на узбіччі. До лікарні їх доправили близько другої години ночі.

Лежали непритомні на узбіччі: швидка забрала п'яних дітей під Житомиром

П'яних дітей знайшли непритомними на узбіччі під Києвом (фото: zt.npu.gov.ua)

8-ми і 9-тирічний хлопці - рідні брати, що проживають з матір'ю в одному з сіл району. Їх родина стоїть на обліку у соціальній службі як така, що "знаходиться у складних життєвих обставинах".

У лікарні хлопцям надали першу необхідну допомогу.

Нині поліцейські встановлюють усіх учасників події та ініціатора розпиття спиртного. 

"Поліцейські Пулинського відділення ставлять на розгляд відповідних служб питання про недоцільність перебування дітей у родині", - прокоментував подію заступник начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.

Також правоохоронці повідомили, що батьки усіх учасників інциденту будуть притягнені до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов’язків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Харковом при дивних обставинах загинула дівчинка-підліток.

А також розповідали про те, що у справі про вбивство поліцейськими хлопчика в Переяслав-Хмельницькому з'явилися нові деталі.

Напав з ножем і пограбував: під Києвом небезпечний злочинець жорстоко розправився з жінкою На курорті Кирилівка сталась трагедія, але відпочиваючі продовжували засмагати
Новини України отруєнняалкогольпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся