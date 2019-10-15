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Отмена запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве: когда начнет действовать

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 10:06
Отмена запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве: когда начнет действовать
Запрет продавать алкоголь ночью отменили в Киеве (фото: rau.ua)

Последний запрет о продаже алкоголя в Киеве ночью действует почти год

Запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в Киеве с 23:00 и до 10:00 был отменен судебным решением от 7 октября 2019 года. Постановление Киеврады №19/1023 от 10 апреля 2017 года было признано незаконным Верховным судом.

Когда в Киеве начнут продавать алкоголь по ночам?

Означает ли это, что теперь алкоголь, в том числе слабоалкогольные напитки, будут свободно продаваться в киевских торговых точках после 23:00? Как оказалось, нет.

Отмена запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве: когда начнет действовать

Запрет продавать алкоголь ночью отменили в Киеве (фото: twitter.com)

Все дело в том, что в сентябре 2018 года Киевский городской совет принял еще одно постановление №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года, согласно которому с 24 октября 2018 алкоголь в Киеве в ночное время можно купить лишь в кафе, барах и ресторанах. И этот нормативный акт по-прежнему остается в силе.

Стоит отметить, что некоторые торговые заведения идут на уловки. Внутри магазина регистрируют кафе, в котором по кассе можно пробить алкоголь и слабоалкоголку с полок этого же маркета. Узнать такие "злачные места" можно по огромной очереди в пятницу после одиннадцати вечера.

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