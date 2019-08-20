Скасування комунальної плати для пенсіонерів: кому може пощастити

Президент України Володимир Зеленський заявив про своє бажання скасувати оплату комунальних послуг для малозабезпечених пенсіонерів, які досягли 70 років. Як ця "економічна модель" почне працювати на ділі, розповіли експерти для видання "Факти".

Володимир Зеленський заявив, що більшість українських пенсіонерів не в змозі оплачувати свої рахунки за комунальні послуги і враховуючи вік, заробляти додаткові кошти для цього вони також не зможуть.

"Є ідея, хоча зараз про неї складно говорити, але вона дуже креативна: наші хлопці шукають економічну модель, як людям, яким уже за 70 років (коли людина вже не може — вона не тільки на пенсії, але і фізично не може підробляти, і вона вже досить відпрацював на країну — 40-50 років), не платити за комуналку. Я дуже хочу зробити це для наших малозабезпечених людей і думаю, що у нас вийде", - повідомив президент.

Слідом, представник президента Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що вже з вересня 2019 року пенсіонери, які досягли 70 років будуть оплачувати за комунальними рахунками незначну частину, а левову частку покриють спеціальні субсидії, які будуть оформляти за спрощеним процесом.

Однак, як стверджують експерти, на даний момент незрозуміло, хто ж буде входити в список пенсіонерів, які зможуть платити за комунальними рахунками за спрощеною системою, так як в Україні на даний момент проживає 4,6 мільйонів людей старше 70 років. Також незрозуміло, де держава буде брати кошти для покриття такої кількості субсидій. На даний момент тільки 200 тисяч пенсіонерів старше 70 років отримують субсидії.

Субсидії в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Офісі президента Зеленського уточнили, що пільги швидше за все отримають ті пенсіонери, у яких є:

Великий стаж.

Доходи на особу не перевищують прожитковий мінімум для непрацездатних (1564 гривні)

Вік старше 70 років.

Крім того, безкоштовно стане не вся комуналка, а тільки в межах соціальних норм. Наприклад, соціальна норма на опалення становить 48,87 кв. м, а по холодній воді – 2,4 куб. м на людину в місяць, по гарячій – 1,6 куб. м у місяць.

Крім того, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко анонсував підвищення мінімальних пенсій до 2020 році до 1700-1750 гривень, а до кінця року – до 1900 гривень.

"Повністю скасувати плату пенсіонерам старше 70 років не зможуть. Для цього буде потрібно 7 мільярдів гривень з бюджету. Швидше за все переглянуть інститут субсидій. Мова йде про часткове скасування сплати "комуналки" у рамках соціальних нормативів. Як би не було, вже новий Кабінет міністрів повинен буде знайти необхідні кошти", - впевнений директор Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

А ось доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Павло Сацький вважає, що для початку слід визначитися з поняттям "малозабезпечений", оскільки така допомога повинна надаватися адресно.

Субсидії зможуть отримати не всі пенсіонери (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Головне питання в даній ініціативі — це процедура її застосування. Пільги по оплаті, послуги на безкоштовній основі, як і субсидії, по суті є адресною допомогою, повинні надаватися строго по заявці їх отримувача. При цьому слід дуже чітко і прозоро вказати умови, а разом з цим і створити механізм надання. Як мінімум слід визначитися з поняттям "малозабезпечений" і не менш важливо, чому вікова планка саме 70 років, а не, приміром, 65 для чоловіків і 60 для жінок, тобто вік виходу на пенсію. Також стає актуальним питання механізму компенсації за комунальні послуги. Оскільки розрахунки виробляють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлові кооперативи, то, власне, на них варто покласти контроль за наданням такої пільги та дотриманням всіх вимог для її отримання. Для цих організацій найбільш простим є контроль за тим, хто в квартирі проживає, чи не здається житло, чи оформлене на незаможню літню людину, в оренду, чи не організовано там виробництво на дому з використанням води та електроенергії. Можливо, важливо було б поставити умовою отримання такої пільги встановлення лічильників і розумні обсяги використання ресурсів", - пояснив він і висловив думку, що компенсацію за такі пільги логічно надавати з місцевих бюджетів.

"В цілому в нашій країні не так вже й багато літніх людей, які є власниками житла та проживають самостійно, при цьому не користуються пільгами з оплати комунальних послуг зараз. Механізми контролю за адресністю надання послуг та законністю їх отримання вже відпрацьовані за останні роки, коли масово надавалися субсидії", - резюмував Сацький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям посилять покарання за борги по комуналці.

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