Чи відкриються КПП на кордонах України з 11 травня: у Кабміні дали відповідь

Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні продовжили, і в Кабміні розповіли, що буде з КПП на кордонах

Карантин в Україні продовжено до 22 травня. При цьому уряд також продовжив термін закриття деяких пунктів пропуску. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на засіданні Ради в понеділок, 4 травня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 11 травня буде замінено на 22 травня у всіх документах, які пов'язані з карантином. При цьому Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході засідання запропонував детально обговорити питання відкриття конкретних пунктів пропуску, а також їх кількість.

Варто зазначити, що з 16 березня в Україні заборонили в'їзд іноземцям, крім тих, хто має посвідку на проживання. З 17 березня влада припинила міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

При цьому працюють такі автомобільні пункти пропуску: "Ягодин", "Краківець", "Ужгород", "Тиса", "Дяково", "Порубне", "Старокозаче", "Рені", "Могилів-Подільський", "Гоптівка", "Юнаківка", "Бачівськ", "Сеньківка", "Мілове", "Нові Яриловичі", "Славутич", "Виступовичі", "Доманове".

Спочатку карантин в країні був введений з 12 березня до 3 квітня, але потім його продовжили до 24 квітня, а пізніше до 11 травня.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в МОЗ не допускають ні спалаху, ні пікового навантаження коронавірусу. Він заявив, ВООЗ говорить про те, що карантин слід послабляти тоді, коли існує контроль над вірусом, і система охорони здоров'я в змозі надавати медичні послуги в лікарнях.