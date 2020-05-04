Откроются ли КПП на границах Украины с 11 мая: в Кабмине дали ответ

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине продлили, и в Кабмине рассказали, что будет с КПП на границах

Карантин в Украине продлен до 22 мая. При этом правительство также продлило срок закрытия некоторых пунктов пропуска. Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании Рады в понедельник, 4 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что 11 мая будет заменено на 22 мая во всех документах, которые связаны с карантином. При этом Министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания предложил детально обсудить вопрос открытия конкретных пунктов пропуска, а также их количество.

Стоит отметить, что с 16 марту в Украине запретили въезд иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. С 17 марта власти прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

При этом работают следующие автомобильные пункты пропуска: "Ягодин", "Краковец", "Ужгород", "Тиса", "Дьяково", "Порубное", "Староказачье", "Рени", "Могилев-Подольский", "Гоптовка", "Юнаковка", "Бачевск", "Сеньковка", "Меловое", "Новые Яриловичи", "Славутич", "Выступовичи", "Доманово".

Изначально карантин в стране был введен с 12 марта до 3 апреля, но потом его продлили до 24 апреля, а позже до 11 мая.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве не допускают ни вспышки, ни пиковой нагрузки коронавируса. Он заявил, ВОЗ говорит о том, то карантин следует ослаблять тогда, когда существует контроль над вирусом, и система здравоохранения в состоянии оказывать медицинские услуги в больницах.