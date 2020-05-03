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Ляшко розповів про можливості введення нового карантину в Україні

STYLERЖиття    03.05.2020 - 19:21
Ляшко розповів про можливості введення нового карантину в Україні
Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні продовжено до 11 травня. Ляшко оцінив ризики щодо запровадження нового карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжено до 11 травня. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в МОЗ не допускають ні спалаху, ні пікового навантаження COVID-19. При цьому запуск деяких сфер економіки буде залежати від кількості вільних місць у лікарнях.

МОЗ проаналізувало 50 днів карантину, і прийшло до висновку, що Україна вийшла на певне плато. Ляшко також зазначив, що наша країна можливо єдина в Європі, яка раніше всіх ввела карантинні обмеження.

Коли український уряд ухвалив рішення ввести карантин кількість заражених становила не більше 5 осіб. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Ляшко також зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що карантин можна послаблювати тоді, коли країна бере контроль над вірусом, і система охорони здоров'я може надавати медичні послуги в лікарнях.

Нагадаємо, Ляшко говорив про те, що зараз багато хто боїться пускати до себе туристів через ймовірності інфікування COVID-19. Тому відкриття туристичних місць залежить тільки того, як люди будуть дотримуватися карантину. Наразі через карантин в Україні закриті курорти в Трускавці, Карпатах, Моршині.

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