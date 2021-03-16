Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера: дідусем дівчинки виявився чиновник Ради

Останні дні в мережі активно обговорюється 8-річна модель Міла Маханець, яка почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею Паєм. Стало відомо, що дідусем дівчинки є головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.

Про це повідомляє " Сьогодні ".

В одній із соцмереж, на сторінці Міли списку її родичів. У графі "дідусь" вказано Сергій Шумейко 1962 року народження. Людина з такими ж даними працює у Верховній Раді.

Журналісти зателефонували Сергію Шумейко, і він підтвердив, що є дідусем Мілани Маханець.

Він також прокоментував скандальні фотографії онуки разом з 13-річним блогером.

"Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - заявив чоловік.