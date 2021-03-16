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8-річна українка закрутила роман з 13-річним блогером: її мати викликали в поліцію

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 12:12
8-річна українка закрутила роман з 13-річним блогером: її мати викликали в поліцію У мережі обговорюють роман дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

8-річна українка Міла Маханець почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею. Парочка публікує відверті фото і відео в соцмережах, а громадськість щосили це обговорює. Такі ранні відносини не залишилися без уваги громадських діячів, дитячого омбудсмена і поліції. Маму дівчинки Дарину викликали на допит у правоохоронні органи.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба вже відреагував на такий ранній розвиток дівчинки з примхи мами.

"Спонукати інших дітей, можна стати відомим дуже просто — бери фотографуй оголені частини свого тіла, показуй сексуальну поведінку, і чим раніше, тим краще. Тим більше тебе будуть дивитися, тим швидше ти станеш популярним. Це може привести до сексуальної експлуатації, до перегляду таких фотографій відповідними збоченцями", — сказав Микола Кулеба.

У сюжеті повідомляється, що на опубліковані в соцмережах фото і відео — звернули увагу і правоохоронці. В Київській обласній поліції вже відкрили справу і викликали маму дівчинки на допит.

Нагадаємо, що діти на фото відверто цілуються, сплять в одному ліжку. Дівчинку мама одягає у жіночі відверті вбрання, робить їй макіяж.

У моделі Міли у соцмережі Лайк 5 мільйонів передплатників. На неї дивляться мільйони неповнолітніх, які можуть пародіювати такий спосіб життя.

Роман 8-річної українки та 13-річного блогера обурив мережу

Як ми раніше повідомляли, роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережа, а експерти відреагували на нього.

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