8-річна українка почала зустрічатися з 13-річним блогером: тепер в них відверті фото і поцілунки
Українській моделі Милі Маханець всього 8 років, але в соцмережах її дуже добре знають. Їй у всьому допомагає мама Даша Маханець, яка активно розкручує сторінку своєї дочки в Instagram. А нещодавно Міла здивувала всіх, вона повідомила, що почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею Паєм.
Про це маленька дівчинка повідомила на сторінці Instagram в численних Stories.
"Ми почали зустрічатися з Пашею. Так, це правда", - повідомляє Міла в соцмережі.
Скріншот (instagram.com/milamaxanets)
На наступних фото можна побачити, як діти цілуються та обнімаються.
Скріншот (instagram.com/milamaxanets)
Відзначимо, що сама Мілана позує на фото у відвертих дорослих нарядах, а її мама спеціально зняла на 14 лютого квартиру, щоб зробити там фотосесію для парочки й опублікувати святковий контент.
Мама дівчинки Дар'я Маханець каже, що дітей ніхто не змушував зображати відносини й у них дійсно любов. Також вона пише, що "це їхнє життя і вони розберуться".
Мама юної моделі абсолютно не розуміє, що в цій історії не так. Вона продовжує допомагати дочці публікувати подібний "романтичний" контент в соцмережах.
В коментарях на Facebook українці звернули увагу на цей факт, вони обурюються і закликають дитячого омбудсмена не залишити це без уваги.
- Відносини у 8 років? Мати точно ненормальна якась.
- Жах. Можна написати до дитячого омбудсмена.
- Таких батьків потрібно лише батьківських прав!
- А що статтю за розбещення неповнолітніх скасували? Які відносини у 8 років?! Тут потрібна служба у справах неповнолітніх, у мами явно з головою не в порядку.
- А мама кримінальне за розбещення не хоче? Жах.
- Дитину потрібно захистити від такої матері. Це не нормально
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