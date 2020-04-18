Великоднє богослужіння в Україні онлайн і по ТБ: де і з яких церков дивитися

Великоднє богослужіння 2020 (Фото: РБК-Україна)

Богослужіння на Великдень покажуть у прямому ефірі кілька українських каналів та в інтернеті

Великдень 2020 в Україні через карантин відзначається по-особливому цього разу. 19 квітня віруючих закликають залишатися вдома і не ходити в храми, а брати участь у святкових богослужіннях можна дистанційно. Для цього церкви запускають трансляції служби і Великодньої літургії, стежити за якими можна по телевізору або в інтернеті.

На яких ресурсах в мережі і телеканалах ведуться трансляції з різних храмів у всіх куточках країни - в матеріалі Styler.

Так, трансляції ПЦУ, УПЦ МП і УГКЦ покажуть центральні українські телеканали.

Великоднє богослужіння - Православна церква України

Святкову службу ПЦУ покажуть телеканали "1+1" та "UA:Перший".

Починається служба з 23.30 увечері 18 квітня і триватиме по 03.00 вже 19-го.

Для тих, хто хоче подивитися службу онлайн в інтернеті, трансляції ведуться у соцмережі Facebook та YouTube.

Великоднє богослужіння - УПЦ МП

Службу транслюватимуть на телеканалах "Україна" та "Інтер".

Час початку: з 23:30 по 3:00 у ніч проти 19 квітня.

Для онлайн перегляду: соціальна мережа Facebook і відео-хостинг YouTube.

Великоднє богослужіння - Українська греко-католицька церква

Пасхальне богослужіння для українських греко-католиків покажуть телеканали "ICTV" та "UA:Перший".

Трансляція розпочнеться 19 квітня о 07.30 і триватиме по 11:30.

Щоб подивитися богослужіння в інтернеті, зайдіть на посилання в соцмережі Facebook та YouTube.

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