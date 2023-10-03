Остапчук "вляпался" в скандал из-за публичной ревности молодой жены

Что известно о скандале

Блогеру Богдану Беспалову прислали видео, на котором женщина, которая присутствовала на мероприятии, рассказывает, что девушки хотели сфотографироваться с Владимиром, взять его слегка за руку или обнять. Но молодая жена звезды всячески останавливала их попытки это сделать.

Владимир Остапчук с супругой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Когда тебе 36, а до тебя д******ется 22-летняя. Даже не представляла, что так можно испортить впечатление не собой, а поведением своей жены. Может, это такой пиар у Остапчука..." - сказала женщина.

Также она вспомнила, что Екатерина Полтавская оскорбляла других девушек "кропивницким б*лом" и просила их трогать своих мужчин, а не ее.

Владимир Остапчук с супругой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Блогер прокомментировал этот ролик, назвав такое поведение девушки "детским садом".

"Детский сад. Как минимум, эти мамочки, которые хотели сфотографироваться с Владимиром - они замужем. Именно поэтому у них есть дети. Это такой стыд. У меня в голове не укладывается, какой вид это могло иметь. Может она локтями расталкивала и говорила: "Эй, не подходите, это мой муж. Вы - кропивницкое б*дло". Какой вид это мало? Кать, тебе самой не смешно?" - высказался Беспалов.

Беспалов добавил, что Екатерина "похоронит" карьеру своего любимого, если будет себя так вести.