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Остапчук "вляпався" у скандал через публічні ревнощі молодої дружини

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями Володимир Остапчук відправився із 22-річною дружиною в її рідне місто Кропивницький, щоб провести там відкриття дитячого садка. Закінчилося все сценою ревнощів, яку привселюдно влаштувала обраниця ведучого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал BespaLOVmedia.

Що відомо про скандал

Блогеру Богдану Беспалову надіслали відео, на якому жінка, що була присутня на заході, розповідає, що дівчата хотіли сфотографуватися з Володимиром, взяти його легенько за руку або обійняти. Але молода дружина зірки всіляко зупиняла їх спроби це зробити.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Коли тобі 36, а до тебе д******ться 22-річна. Навіть не уявляла, що так можна зіпсувати враження не собою, а поведінкою своєї дружини. Може, це такий піар у Остапчука..." - сказала жінка.

Також вона згадала, що Катерина Полтавська ображала інших дівчат "кропивницьким б*длом" і просила їх чепати своїх чоловіків, а не її.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Блогер прокоментував цей ролик, назвавши таку поведінку дівчини "дитячим садком".

"Дитячий садок. Як мінімум, ці матусі, які хотіли сфотографуватися з Володимиром - вони заміжні. Саме тому у них є діти. Це такий сором. У мене в голові не вкладається, який вигляд це могло мати. Може вона ліктями розштовхувала і говорила: "Ей, не підходьте, це мій чоловік. Ви - кропивницьке б*дло". Який вигляд це мало? Катю, тобі самій не смішно?" - висловився Беспалов.

Беспалов додав, що Катерина "поховає" кар’єру свого коханого, якщо буде себе так поводити.

 

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